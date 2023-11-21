Rahmi Koç'un sözleri konuşuluyor: "600 vekil çok 200 yeter!"
Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, son açıklamalarıyla gündemde. Türkiye'de nüfus artışının ekonomik sorunlara neden olduğunu ifade eden Rahmi Koç, nüfus artışının kontrol altına alınması gerektiğini savundu.
Türkiye'nin önemli iş insanlarından biri olan Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye'de nüfus artış hızının yüksek olduğunu belirten Koç, bunun ekonomiye olumsuz etkisi olduğunu söyledi. Gazete Oksijen'e röportaj veren Koç, "Başımıza ne geliyorsa nüfus artışından geliyor." dedi.
Nüfus artışı nedeniyle hizmetlerin aksadığını belirten Koç, "Başımıza ne geliyorsa nüfus artışından geliyor. Okul yetmiyor, gıda yetmiyor, eğitim yetmiyor. Hastane yetmiyor, hiçbir şey yetmiyor bugünkü durumda. Bir defa nüfusu kontrol etmemiz lazım." dedi.
Koç sözlerine şöyle devam etti: "Bu kadar nüfusla hareket etmek ve ekonomiyi sağlamlaştırmak zor. Çünkü kendi yarattığımız kaynak kendimize yetmiyor. Muhakkak dışarıdan kaynak icap ediyor. Bugün memlekette işsizlik çok. Bir kişiye iş bulmak için 60 binle 80 bin dolar arasında yatırım icap ediyor. Bu yatırımın gelebilmesi için de altyapının düzenlenip yerine oturtulması lazım.