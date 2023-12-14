Rahmi Koç uçağını satıyor! 58 milyon dolara almıştı 42 milyon dolara verecek! 1 milyar TL kar edecek!

6 yıl önce 200 milyon TL idi şimdi 1.2 milyar TL

2017 yılında 52 milyon dolar dönemin kuruyla yaklaşık 200 milyon lira ediyordu. Bugün uçak için istenen para olan 42 milyon dolar ise tam 1 milyar 200 milyon lira ediyor.