Rahmi Koç uçağını satıyor! 58 milyon dolara almıştı 42 milyon dolara verecek! 1 milyar TL kar edecek!
Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, 2017 yılında 58 milyon dolara satın aldığı Falcon modeli uçağını 42 milyon dolara satışa çıkardı. Uçak, Türkiye'den ABD'nin en uzak bölgesine hiç yakıt ikmali yapmadan uçma kabiliyetine sahip. Rahmi Koç, uçaktan 6 yıl önce ödediği paraya göre 16 milyon dolar zarar edecek. Ancak TL bazında 1 milyar lira kazanacak. TL'deki erimenin göstergesi olacak...
Koç Holding'in şeref başkanı Rahmi Koç, Türkiye'nin en uzun menziline sahip özel uçaklarından birisi olan 14 koltuklu bir adet Falcon 7X tipi uçağını satışa çıkardı. Koç, uçağı aldığı fiyattan dolar bazında 16 milyon dolar zararla satıyor. Ancak Türk Lirası olarak 1 milyar lira fazlaya satmış olacak.
Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, 2017 yılında 58 milyon dolara satın aldığı Falcon modeli uçağını 42 milyon dolara satışa çıkardı.
6 yıl önce aldığı fiyattan 16 milyon dolar azına satıyor
Rahmi Koç, 2017 yılında 58 milyon dolar ödenen uçağı için satış bedeli olarak 42 milyon dolar istedi. Koç, uçaktan dolar bazında 16 milyon zarar edecek gibi görünüyor.
6 yıl önce 200 milyon TL idi şimdi 1.2 milyar TL
2017 yılında 52 milyon dolar dönemin kuruyla yaklaşık 200 milyon lira ediyordu. Bugün uçak için istenen para olan 42 milyon dolar ise tam 1 milyar 200 milyon lira ediyor.