Rafet El Roman'ın yeni aşkı ‘Kısmetse Olur' yarışmacısı Gamze Davgana çıktı
51 yaşındaki ünlü popçu Rafet El Roman'ın yeni sevgilisi 29 yaşındaki İzmirli turizimci Gamze Davgana. İkilinin tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Davgana'nın 'Kısmetse Olur' adlı evlilik yarışmasına katıldığı ortaya çıktı.
Rafet El Roman son olarak kızları Su (19) ve Şevval (16) tatil pozlarıyla gündeme gelmişti. Rafet El Roman'ın olaylı bir şekilde boşandığı Tuğba Altıntop'tan olan kızları Su El Roman ve Şevval El Roman tatillerini Bodrum sahillerini ve sosyal medyayı sallamıştı.
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Ünlü popçu Rafet El Roman’ın yeni sevgilisiyle ortaya çıktı. El Roman'ın yeni sevgilisi İzmirli Gamze Davgana, turizm işiyle uğraşıyor.
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29 yaşındaki Gamze Davgana ile aşk yaşamaya başlayan 51 yaşındaki Rafet El Roman ilk tatili için rotayı yurtdışına çevirdiler. Çiftin tatillerini Davgana sosyal medya hesabından paylaştı.
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Rafet El Roman tatil dönüşlerinde Çeşme’de birlikte çekilen pozu paylaşarak aşkını ilan etti. Çiftin arasında 22 yaş fark var.
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