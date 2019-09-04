Rafet El Roman'ın yeni aşkı ‘Kısmetse Olur' yarışmacısı Gamze Davgana çıktı

Rafet El Roman son olarak kızları Su (19) ve Şevval (16) tatil pozlarıyla gündeme gelmişti. Rafet El Roman'ın olaylı bir şekilde boşandığı Tuğba Altıntop'tan olan kızları Su El Roman ve Şevval El Roman tatillerini Bodrum sahillerini ve sosyal medyayı sallamıştı.