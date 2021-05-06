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Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman'dan iddialı açıklamalar ve iddialı pozlar!

Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman'dan iddialı açıklamalar ve iddialı pozlar!

Rafet El Roman'ın kendisi gibi şarkıcı olan büyük kızı Su El Roman, takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman'dan iddialı açıklamalar ve iddialı pozlar!

Rafet El Roman'ın Tuğba Altıntop ile evliliğinden meydana gelen Su El Roman, şimdilerde sosyal medyadaki takipçilerini büyülüyor. Babası gibi şarkıcı olmak için adımlar atan hatta klip çeken Su, kariyer planlarına dair açıklamalar yaptı.

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Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman'dan iddialı açıklamalar ve iddialı pozlar!

''Jokeria'' isimli şarkısıyla piyasaya giriş yapan Su El Roman, aktif olarak kullandığı sosyal medyada takipçileriyle soru-cevap etkinliği yaptı. 

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Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman'dan iddialı açıklamalar ve iddialı pozlar!

Su El Roman, ''İçime sinen bir teklif gelirse oyunculuk yapmak istiyorum. Henüz profesyonel bir şekilde kamera önünde denemiş olmasam da Jennifer Lopez gibi hem müzik hem de oyunculuk çok güzel olurdu.'' dedi.

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Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman'dan iddialı açıklamalar ve iddialı pozlar!

Su El Roman'ın yalnızca açıklamaları iddialı değil Instagram'da yaptığı paylaşımlar da açıklamaları kadar iddialı...

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