Rafet El Roman'ın Ferdi Tayfur taklidi olay oldu! Seyirciden tam not aldı
KOCAELİ'de Trabzonsporlular Derneği tarafından düzenlenen konserde Rafet El Roman sahne aldı. Sesinin Ferdi Tayfur'a benzetildiğini söyleyen sanatçı Ferdi Tayfur taklidi yaptı. Şarkıcı sahne performansı ile seyircilerden tam not aldı.
Kocaeli'de konser veren ünlü sanatçı Rafet El Roman şarkıları ve dansları ile seyircileri coşturdu. Çocukluğundan beri sesinin Ferdi Tayfura benzetildiğini söyleyen sanatçı Ferdi Tayfur takliti yapmayı da ihmal etmedi.
Kocaeli Trabzonlular Derneği tarafından düzenlenen Trabzon Tanıtım Günleri'nde sevilen şarkıcı Rafet El Roman sahne aldı.
Sevenlerine birbirinden güzel şarkılar seslendiren Rafet El Roman, dansıyla da seyircilerden tam not aldı. Kendi şarkılarının yanı sıra başka sanatçıların şarkılarını da seslendirdi.
Sanatçı Ferdi Tayfur’un taklidini yaparak çocukluktan itibaren sesinin Tayfur’un sesine benzetildiğini söyledi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Rafet El Roman, konser sonunda uzun süre alkışlan