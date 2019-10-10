Rafet El Roman'ı da kandırdılar! Buluştuğu kadın kim çıktı
51 yaşındaki ünlü popçu Rafet El Roman, katıldığı bir televizyon programında sosyal medya üzerinden kandırıldığı itirafında bulundu.
Rafet El Roman, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına özel açıklamalarda bulundu. "Sosyal medyadan kimseye mesaj atmıyorum" diyemem çünkü atıyorum. Birini beğenmişim, tanımak istemişim. Bunun nesi kötü? Bana da yüzlerce mesaj geliyor günde. Ama bir kere mesajlaştığım birisi beni kandırdı, büyük hayal kırıklığına uğrattı." dedi.
Roman başından geçenleri şöyle anlattı: "Güzel bir kadınla konuşuyorum, fotoğrafları harika. Çok güzel hani düşünüyorsun bu kadar güzel bir kız nasıl keşfedilmemiş falan diye. Ben de dedim kendi kendime; 'klibimde oynatırım'. İki üç ay beni ve ekibimi oyaladı sonra kahve içmeye karar verdik."
"Keşke görmez olaydım"
Roman, "Bir geldi alakası bile yok, meğersem dünyaca ünlü bir yıldızın fotoğraflarını koyuyormuş hesabına. Keşke görmez, tanışmaz olaydım. İnanamıyorum yani böyle bir şey yaptığına.'Nezaketimi bozmadım, 'Neden yaptın?' dedim 'Sizinle tanışmak için' dedi. Oturduk bir kahve içtik, nezaketimi bozmadım yine efendi bir adamım." dedi.
Yeni sevgilisi İzmirli turzimci
51 yaşındaki ünlü popçu Rafet El Roman'ın yeni sevgilisi 29 yaşındaki İzmirli turizimci Gamze Davgana. İkilinin tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Davgana'nın 'Kısmetse Olur' adlı evlilik yarışmasına katıldığı ortaya çıkmıştı.