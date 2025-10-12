Rafet El Roman'dan özel hayatına ilişkin samimi sözler: Eski eşlerim yakın arkadaş

“ÇOK İYİ ARKADAŞLAR”

7 sene birlikte olduğu Yeşim Eryıldırım ile ilişkisini ve 15 yaşındaki oğluyla olan bağına da söyleyen El Roman, "Onunla da ayrıldık, ama aramız çok iyi. Tuğba Hanım ile kendisi de çok iyi arkadaşlar. Hep beraber yemeklerimiz olur, sohbetlerimiz olur" dedi.