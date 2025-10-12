Rafet El Roman'dan özel hayatına ilişkin samimi sözler: Eski eşlerim yakın arkadaş
Özel hayatıyla ilgili samimi itiraflarda bulunan Rafet El Roman, eski eşi Tuğba Altıntop ile Yeşim Eryıldırım'ın çok yakın arkadaş olduklarını söyledi. El Roman sözleri ile gündem oldu.
Ünlü şarkıcı Rafet El Roman, özel hayatına dair önemli açıklamada bulundu.
Geçmiş ilişkilerinden ve çocuklarının anneleriyle olan uyumlu ilişkisinden bahseden El Roman, "Çok güzel medeni insanlar gibi aramızda çözdük. Çocuklarımızın anneleriyle aramız çok iyi" dedi.
“ÇOK İYİ ARKADAŞLAR”
7 sene birlikte olduğu Yeşim Eryıldırım ile ilişkisini ve 15 yaşındaki oğluyla olan bağına da söyleyen El Roman, "Onunla da ayrıldık, ama aramız çok iyi. Tuğba Hanım ile kendisi de çok iyi arkadaşlar. Hep beraber yemeklerimiz olur, sohbetlerimiz olur" dedi.
Sanatçı, eski eşi Tuğba Altıntop ile de barışçıl bir ilişki devam ettirdiğini belirterek, "Gerek Yeşim Hanım gerek Tuğba Hanım benim çok yakın dostlarım. Çocuklarımın anneleridir. Böyle uyumlu, çok güzel, ileriye dönük bir aileyiz. Hep böyle kalmasını temenni ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.