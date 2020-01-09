Rafet El Roman yine çapkınlıkta yakayı ele verdi genç takipçisi mesajlarını ifşa etti
Rafet El Roman, yine çapkınlık yaparken yakalandı bu sefer takipçisine attığı mesajlar genç bir kadın tarafından ifşa edildi.
Sıklıkla çapkınlıklarıyla magazin gündemini meşgul eden 51 yaşındaki Rafet El Roman, yine yakayı ele verdi. Bir röportajında sosyal medya hesaplarından beğendiği kadınlara mesaj attığını itiraf eden El Roman'ın bu sefer de mesajları ifşa edildi.
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Sosyal medya hesabından kendisini takip eden Şule Balmak adlı kadını hedef alan El Roman, Instagram DM üzerinden telefon numarası isteyip kendi konumunu atmaya çalıştı.
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Genç kadın ise Rafet El Roman'ın taleplerini yerini getirmeyerek lafı başka bir yere çeviriyor. Fakat El Roman, bu hamlelere rağmen pes etmiyor ve sohbet etmeye devam ediyor.
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El Roman'ın ısrarcı halleri mesaj attığı Şule Balmak'ı bıktırmış olacak ki mesajları Snob Magazin'le paylaşarak El Roman'ı ifşa ediyor.
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