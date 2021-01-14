Rafet El Roman 'Sesin kötü' dedi kadının sevgilisi demediğini bırakmadı
Kadın hayranına 'Sesin güzel değil' diyen Rafet El Roman, kadının sevgilisinin tehditlerine maruz kaldı. Roman, savcılığa koştu.
Rafet El Roman, bu kez kız arkadaşları ya da ifşa olan mesajlarıyla değil başının dertte olmasıyla gündem oldu. Mersin'de bir AVM'de konser veren El Roman, konserin çıkışında Sümeyye A. adlı kadın hayranı tarafından durduruldu.
Sümeyye A. Rafet El Roman'a sesini dinletmek istedi. El Roman, kadın hayranını kırmadı ve sesini dinledi. Fakat sesinin iyi olmadığını, bu konuda yeteneği olmadığını söyledi.
Kadın hayran, bu durumu erkek arkadaşı Ümit Ö.'ye anlattı. Duruma çok sinirlenen erkek arkadaş, ünlü şarkıcıyı telefonla arayıp hakaret ve tehdit etti.
Savcılığa başvuran El Roman, "O adama telefon numaramı, intikam için sesini beğenmediğim kız verdi" dedi. Savcılık, soruşturma başlattı.