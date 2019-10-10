Rafet El Roman DM'den yürüdü gerçek bambaşka çıktı bakın olayı nasıl anlattı
Rafet El Roman, özel hayatına dair açıklamalarda bulundu sosyal medyada nasıl kandırıldığını açıkladı.
Sıklıkla çapkınlıklarıyla gündeme gelen Rafet El Roman, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa adlı magazin programına konuk oldu ve özel hayatına dair açıklamalarda bulunan Roman, sosyal medya hesabından DM'den yürüdüğü bir kişinin kendisini nasıl kandırdığını anlattı, olay oldu.
2. Sayfa'nın Haber Müdürü Asiye Acar'a konuşan Rafet El Roman, Instagram'ın DM kısmından mesaj attığını itiraf ederek, nasıl kandırıldığını şu sözleriyle anlattı:
Sosyal medyadan mesaj atıyorum: "Sosyal medyadan kimseye mesaj atmıyorum" diyemem çünkü atıyorum. Birini beğenmişim, tanımak istemişim. Bunun nesi kötü? Bana da yüzlerce mesaj geliyor günde. Ama bir kere mesajlaştığım birisi beni kandırdı, büyük hayal kırıklığına uğrattı.
Kahve içmeye karar verdik: ''Güzel bir kadınla konuşuyorum, fotoğrafları harika. Çok güzel hani düşünüyorsun bu kadar güzel bir kız nasıl keşfedilmemiş falan diye. Ben de dedim kendi kendime; 'klibimde oynatırım'. İki üç ay beni ve ekibimi oyaladı sonra kahve içmeye karar verdik.''