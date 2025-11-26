Rafa Silva soluğu tesislerde aldı! Beşiktaş'ın resti işe yaradı
Bireysel çalışmalara başlayan Rafa Silva'nın Beşiktaş yönetiminin yanına giderek takımla birlikte antrenmanlara çıkmak istediğini söylediği iddia edildi.
Beşiktaş'ta son günlerin en önemli gündem maddesi olan Rafa Silva hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı. Oyuncunun tesislere gelerek yönetimle görüşme gerçekleştirdiği ve bundan sonraki süreç için kararını ilettiği belirtildi.
21 MADDELİK AÇIKLAMA YAPTI
Daha önce takımdan ayrılmak istediğini gerekirse futbolu bırakacağını söyleyenPortekizli oyuncu Sergen Yalçın ve Serdal Adalı'nın düzenlediği basın toplantısının ardından menajeri aracılığı ile 21 maddelik mesaj yayınlamıştı.
1. Beşiktaş'ın mevcut durumu nedeniyle Rafa Silva gerçekten memnun değildir ve kabul ettiği projeye dair kendisine verilen beklentilerin karşılanmaması sebebiyle derinden hayal kırıklığı yaşamaktadır.
2. Kulüpte artan istikrarsızlık — yönetim değişiklikleri ve teknik direktör değişiklikleri — sonuçların kötü olmasına rağmen her zaman örnek bir profesyonel olan futbolcunun hayal kırıklığını artırmıştır. Bu durum, taraftarların kendisine gösterdiği büyük sevgiyle de doğrulanmaktadır.
3. Rafa Silva'nın Beşiktaş'ı tercih etme kararı tamamen kendisine aittir. Diğer Türk kulüplerinden ve açıkça bilindiği üzere Suudi Arabistan, Katar ve bazı büyük Avrupa liglerinden de teklifleri vardı. Ancak Beşiktaş'ın projesine ve verilen sözlere inanarak burayı seçti.
4. Fakat gerçekler, oyuncuya sunulan projeyle örtüşmedi. Her şey 2024 Süper Kupa zaferiyle iyi başladı, ancak kısa süre sonra Rafa'nın Beşiktaş'ı seçmesinde belirleyici olan şartlardan ciddi sapmalar oldu.
5. Rafa için mesele asla finansal olmadı — öyle olsaydı Beşiktaş'ı seçmezdi.
6. Oyuncu, Başkan Serdal Adalı'nın söylediği "João Mário gittikten sonra kimseyle konuşmadığı ve takım arkadaşlarından çok köpeğiyle vakit geçirdiği" yönündeki sözlerden olumsuz etkilenmiştir.
7. Rafa, taraftarların kendisine gösterdiği desteğe minnettardır ve bunun hâlâ sürdüğünü belirtir. Basın toplantısında dile getirilenlerin aksine Rafa hiçbir zaman kendisini kimsenin üzerinde görmemiştir ve kulübe her koşulda saygı göstermiştir — antrenmanlarda, kamplarda ve maçlarda. Bu tutum, temsil ettiği tüm kulüplerde aynıdır.
8. Mevcut koşullarda görevini eskisi gibi yerine getiremediğini hissederek ekim ayında kulübe ayrılmak istediğini bildirmiştir. Bu süreçte her iki tarafı da koruyacak adil bir çözüm talep etmiştir.
9. Oyuncu, başkan, futbol direktörü ve menajerinin bulunduğu toplantıda, "yaşadığı durumu sürdürmek yerine kariyeri bitirmenin daha iyi olup olmayacağını" bir anlık sitem olarak dile getirmiştir. Ancak bu sadece bir serzenişti. Rafa'nın kariyere devam edeceği aynı toplantı içinde netleştirilmiştir.
10. Oyuncu, kendisine duyulan taraftar sevgisinin farkındadır ve bu nedenle Türkiye'de Beşiktaş dışında başka bir kulübü asla temsil etmeyeceğini garanti eder.
11. Rafa Silva veya ajansı tarafından hiçbir tehditte bulunulmamıştır. Bu tür iddialar tamamen yanlıştır. Bu, oyuncunun karakterine de ajansın duruşuna da uygun değildir.
12. Beşiktaş'a bonservissiz imza atan Rafa, kulüp ayrılığı kabul ettiği takdirde sözleşmede hak ettiği tüm ücretlerden vazgeçmeye hazır olduğunu söylemiştir.