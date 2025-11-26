Rafa Silva soluğu tesislerde aldı! Beşiktaş'ın resti işe yaradı

1. Beşiktaş'ın mevcut durumu nedeniyle Rafa Silva gerçekten memnun değildir ve kabul ettiği projeye dair kendisine verilen beklentilerin karşılanmaması sebebiyle derinden hayal kırıklığı yaşamaktadır.



2. Kulüpte artan istikrarsızlık — yönetim değişiklikleri ve teknik direktör değişiklikleri — sonuçların kötü olmasına rağmen her zaman örnek bir profesyonel olan futbolcunun hayal kırıklığını artırmıştır. Bu durum, taraftarların kendisine gösterdiği büyük sevgiyle de doğrulanmaktadır.



3. Rafa Silva'nın Beşiktaş'ı tercih etme kararı tamamen kendisine aittir. Diğer Türk kulüplerinden ve açıkça bilindiği üzere Suudi Arabistan, Katar ve bazı büyük Avrupa liglerinden de teklifleri vardı. Ancak Beşiktaş'ın projesine ve verilen sözlere inanarak burayı seçti.



4. Fakat gerçekler, oyuncuya sunulan projeyle örtüşmedi. Her şey 2024 Süper Kupa zaferiyle iyi başladı, ancak kısa süre sonra Rafa'nın Beşiktaş'ı seçmesinde belirleyici olan şartlardan ciddi sapmalar oldu.



5. Rafa için mesele asla finansal olmadı — öyle olsaydı Beşiktaş'ı seçmezdi.



6. Oyuncu, Başkan Serdal Adalı'nın söylediği "João Mário gittikten sonra kimseyle konuşmadığı ve takım arkadaşlarından çok köpeğiyle vakit geçirdiği" yönündeki sözlerden olumsuz etkilenmiştir.