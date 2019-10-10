Radamel Falcao'nun yeni evine bakın sosyal medyada ses getirdi
Galatasaraylı Radamel Falcao, İstanbul'da oturacağı eve yerleşti. İşte Falcao'nun eşi Lorelei Taron'un evden ve İstanbul'dan yaptığı paylaşımlar...
İstanbul'daki ilk günlerini Zincirlikuyu'daki bir rezidans dairesinde geçiren Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Radamel Falcao ve ailesi yeni evini buldu.
113
Fransa'dan geldikten sonra gezdikleri semtler içerisinde en çok Bebek'i beğenen ve buradan ev arayan Falcao, şarkıcı eşi Lorelei Taron ve üç çocuğuyla birlikte yeni evlerine yerleşti.
213
Falcao'nun eşi Lorelei Taron, Bebek'te yeni taşındıkları evin görüntüleri ilk kez Instagram hesabından paylaştı.
313
Falcao yeni evlerinde çocuğuyla sabah yürüyüşü yapıyor.
413