Raci Şaşmaz: Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı abim Necati Şaşmaz'ı 7 yıldır görmüyorum

100 milyonlarca lira borca sürüklendim

◊ İnşaat işinden bahsediyorsunuz. Siz inşaat işine bilerek ve isteyerek girmediniz mi?

- Niye gireyim, benim bir işim, itibarım ve param vardı. Bulunduğum sektörde istediğim kanalda istediğim dizi ya da film projesini gerçekleştirebilecekken niçin inşaat gibi bilmediğim bir işin içine gireyim? Anlamam, etmem. Benim sadece elimde bir birikimim vardı. O birikimi bankada mı tutayım, toprağa mı yatırayım derken yanımdaki güvendiğim biri tarafından kandırıldım. Varımı yoğumu, işimi gücümü kaybettiğim gibi 100 milyonlarca lira borca sürüklendim.