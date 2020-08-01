Raci Şaşmaz: Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı abim Necati Şaşmaz'ı 7 yıldır görmüyorum
KURTLAR Vadisi'nın Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz ile kardeşi Raci Şaşmaz'ın küslüğü 7 yılı buldu. Raci Şaşmaz, inşaat işinde nasıl battıklarını, abisiyle neden küstüklerini ve yeni dizi projelerini anlattı.
“Deli Yürek”, “Kurtlar Vadisi”, “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” gibi sokakları boşaltan ve “Ekmek Teknesi”, “Eşref Saati” gibi herkesin gönlünde taht kuran dizilerin yaratıcısı Raci Şaşmaz, Kurtlar Vadisi'nin "Polat Alemdarı" abisi Necati Şaşmaz'ı 8 yıldır hiç görmediğini söyledi. Raci Şaşmaz, Fikirtepe'de girdiği inşaat işi nedeniyle ettiği zararı da ilk kez açıkladı. İşte Şaşmaz'ın Hürriyet'e verdiği röportajdan çarpıcı bölümler...
Ben de aldatıldı, yüzlerce insan zarar gördü
◊ Bireysel olarak siz ihanet yaşadınız mı? Aldatılıp yanlış yönlendirildiniz mi hiç?
- Evet, ben de ihanete uğradım, ben de aldatıldım. Sadece şahsıma zarar vermiş olsalardı belki bu durumu affedebilirdim. Ama benimle birlikte yüzlerce insanı mağdur ettiler. O yüzden ne onları ne onlarla işbirliği, menfaat birliği içerisindekileri affedeceğim.
İki kardeşi küstürdüler
◊ Haksızlığa uğradığınızı, dolandırıldığınızı iddia ediyor, mağduriyetinizin giderilmesi için de canla başla mücadele ediyorsunuz.
- Dosyada gizlilik kararı olduğu ve soruşturma sürdüğü için fazla bilgi veremem ama zihniyeti ve bunun neticesinde maruz kaldığım tahribatı anlatabilirim: Bu şahıslar önce ailemle arama girdiler. İki kardeşi birbirine küstürdüler. Sonra beni kurduğum şirketten ve işimden ayırdılar. Yazarak kazandığım 15 yıllık birikimimi yatırım adı altında benden çaldılar. Bu olaylarla ilgili geçenlerde 25 kişi gözaltına alındı, 7 kişi de tutuklandı. Bu davaların sonucunda neler olacağını hepimiz yaşayarak göreceğiz.
100 milyonlarca lira borca sürüklendim
◊ İnşaat işinden bahsediyorsunuz. Siz inşaat işine bilerek ve isteyerek girmediniz mi?
- Niye gireyim, benim bir işim, itibarım ve param vardı. Bulunduğum sektörde istediğim kanalda istediğim dizi ya da film projesini gerçekleştirebilecekken niçin inşaat gibi bilmediğim bir işin içine gireyim? Anlamam, etmem. Benim sadece elimde bir birikimim vardı. O birikimi bankada mı tutayım, toprağa mı yatırayım derken yanımdaki güvendiğim biri tarafından kandırıldım. Varımı yoğumu, işimi gücümü kaybettiğim gibi 100 milyonlarca lira borca sürüklendim.