Rachel Matthews Koronavirüs'e yakalandı hastalığı gün gün anlattı

Koronavirüslü ünlüler, gün geçtikçe daha da artıyor. İdris Elba, Kristofer Hivju ve Olga Kurylenko'nun ardından 26 yaşındaki Amerikalı oyuncu Rachel Matthews de Koronavirüs testinin pozitif çıktığını, sosyal medya hesabı Instagram'dan duyurdu.