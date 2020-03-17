Rachel Matthews Koronavirüs'e yakalandı hastalığı gün gün anlattı
Rachel Matthews, Coronavirus'e yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Amerikalı oyuncu, 5 günde neler yaşadığını gün gün anlattı
Koronavirüslü ünlüler, gün geçtikçe daha da artıyor. İdris Elba, Kristofer Hivju ve Olga Kurylenko'nun ardından 26 yaşındaki Amerikalı oyuncu Rachel Matthews de Koronavirüs testinin pozitif çıktığını, sosyal medya hesabı Instagram'dan duyurdu.
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Instagram'dan takipçilerine bol su içmelerini tavsiye eden Matthews, Koronavirüs'ün kendisindeki etkilerini gün gün anlattı.
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Matthews, ilk gün için şunları yazdı: Boğaz ağrısı, yorgunluk ve baş ağrısı...
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İkinci gün: Hafif ateş, korkunç vücut ağrıları, üşüme, akciğerimde yoğun bir ağrı. Kuru öksürük başladı. İştahım yok.
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