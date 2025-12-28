Rabia Soytürk'ten Sabancı yalısına ziyaret! Aşk iddiaları alevlendi, açıklaması olay...
Hande Erçel ile yollarını ayırmasının ardından oyuncu Rabia Soytürk'le aşk iddialarına karışan Hakan Sabancı, yeniden magazin gündemine oturdu. Rabia Soytürk'ün etkinlikte yöneltilen ilişki sorularına verdiği yanıtlar dikkat çekerken, gecenin ilerleyen saatlerinde Sabancı'nın yalısında görüntülenmesi söylentileri daha da alevlendirdi.
Aşk iddialarıyla gündemde olan ünlü oyuncu Rabia Soytürk katıldığı etkinlik sonrasında Hakan Sabancı'nın yalısında görüntülenerek magazin kulislerini hareketlendirdi. İkilinin sürekli gündeme gelen bu yakınlığı sosyal medyada yankı bulmaya devam ediyor.
Hande Erçel ile yollarını ayırmasının ardından oyuncu Rabia Soytürk ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen Hakan Sabancı, magazin dünyasının odağındaki yerini koruyor.
Son olarak bir etkinlikte görüntülenen Soytürk’ün ilişki sorularına verdiği dikkat çeken yanıtlar konuşulurken, ikilinin etkinlik sonrası Sabancı’nın yalısında bir araya geldiği iddiası magazin gündemini yeniden hareketlendirdi.
SABANCI'DAN VIP ARAÇ
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Rabia Soytürk, Gayrettepe'de bir menajerlik şirketinin etkinliğine katıldı. Etkinlik çıkışında Hakan Sabancı'nın Soytürk için VIP araç gönderdiği iddia edildi.
İddiaya göre; geceden VIP araçla ayrılan Rabia Soytürk, Emirgan'da bulunan Hakan Sabancı'ya ait yalıya gitti.