Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan aşkında son durum!
Bir dönem evlilik hazırlığı yapan Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan’ın sürpriz ayrılığı, hayranlarını büyük bir şaşkınlığa uğratmıştı. Ayrılığın ardından gündeme gelen barışma iddiaları hakkında ilk açıklama Samet Vuruşan’dan geldi.
Ünlü oyuncu Rabia Soytürk, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Samet Vuruşan ile evlilik yolunda ilerliyordu. Hatta çift, geçtiğimiz aylarda romantik bir evlenme teklifiyle gündeme gelmişti.
Soytürk, evlilik teklifi sonrası magazincilerin “Bu yıl düğün olacak mı?” sorusuna, “Kısmet” yanıtını vermişti.
Çiftin yakın arkadaşı Sercan Yaşar da o dönemde sosyal medya hesabından “O ‘Evet’ dedi” notuyla müjdeli haberi paylaşmıştı.
Ancak kısa bir süre sonra ikilinin yolları ayrıldı. Soytürk ve Vuruşan, birbirlerini sosyal medyada takip etmeyi bırakarak ayrılığı doğrulamış oldu.