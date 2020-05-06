Rabia Soytürk Mustafa Mert Koç'a ders verdi TRT 1 Benim Adım Melek oyuncuları
TRT1'in sevilen dizisi Benim Adım Melek'in genç yıldızları Rabia Soytürk ve Mustafa Mert Koç sosyal medya hesapları Instagram'da canlı yayın açtı. Soytürk, Koç'a canlı yayında resmen ders verdi.
Yayımlandığı ilk günden beri merakla izlenen Benim Adım Melek dizisin de Defne ve Ömer karakterlerine hayat veren Rabia Soytürk ve Mustafa Mert Koç, koronavirüs salgını nedeniyle hayranları için sete çıkamayınca canlı yayına çıktı.
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Salgın sebebiyle 1,5 aydır evlerinde kendilerini gönüllü karantinaya alan yıldız oyuncular, dizinin çekimlerinin yapıldığı Gaziantep'i çok özlediklerini dile getirdiler. Dizinin ilk sezonundan beri ise Defne ve Ömer karakterlerinin büyük aşkı izleyicileri çok etkiledi.
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İkili de hayranları için sosyal medya hesabı Instagram'da canlı yayın açarak samimi açıklamalara imza attı.
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Karantina günlerinin iyi geçtiğini belirten Mustafa Mert Koç, ''Özledik çalışmayı'' dedi. Rabia Soytürk de rol arkadaşına hak verdi.
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