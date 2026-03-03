Rabia Soytürk İbrahim Yıldız'ın cenazesi sonrası konuştu...
Aylarca yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 27 yaşındaki oyuncu, üzerine ağaç devrilmesi sonucu ağır yaralanmış ve uzun süren tedavinin ardından hayatını kaybetmişti. Cenaze törenine birçok ünlü isim katıldı. Ancak törenden saatler sonra Rabia Soytürk’ün yaptığı bir paylaşım sosyal medyada tartışma yarattı.
Rabia Soytürk, rol arkadaşı İbrahim Yıldız’ın cenazesinde gözyaşlarına hâkim olamamıştı. Fakat ertesi gün gülümseyerek çekilmiş bir fotoğrafını paylaşması bazı kullanıcıların tepkisini çekti.
“Zamanlama yanlış” yorumları kısa sürede gündem oldu. Eleştirilerin ardından Soytürk sessiz kalmadı.
2. Sayfa programına konuşan oyuncu, o gün yaşananları detaylı şekilde anlattı:
“Evet cenazeye gittim. Kendisi rol arkadaşımdı, çok sevdiğim bir kalpti. Elbette üzgünüz. Ama kimse kimsenin acısını ölçemez.”