Putin'in vaftiz kızı ünlü televizyoncu da Rusya'dan kaçtı! Hem de Rusya'yı yürüyerek terketti evine baskın...
Bir dönem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen hatta vaftiz kızı olduğu iddia edilen Ksenia Sobchack'ın evine polisler tarafından baskın düzenledi. Sobchack bunun üzerine Belarus-Litvanya sınırını yürüyerek geçti ve Rusya'dan kaçtı. Sobchack'ın sınırı yürüyerek geçtiği anların görüntüleri ortaya çıktı.
Bir dönem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığıyla bilinen hatta vaftiz kızı olduğu iddia edilen Rus televizyon programcısı ve sunucu Ksenia Sobchack, ülkeden kaçtı.
Eskiden Playboy modeli olan Sobchack, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini eleştiren isimlerin başında geliyordu. Son olarak Rus basını, bu eleştirilerin ardından polisin evine baskın düzenlediğini yazdı. Sobchack’in daha sonra Rusya’dan kaçtığı belirtildi.
Sobchack son olarak da ülkesinde ‘ajanlık' suçlamasıyla karşıya gelmişti. 40 yaşındaki Rus modelin Moskova’dan Belarus’a kaçtığı buradan da Litvanya sınırını yürüyerek geçtiği ortaya çıktı. O anların görüntüleri ortaya çıktı.
Bir dönem Putin'in yakın dostu olan Anatoli Sobchack'ın kızı ile Kremlin arasındaki ilişkiler oldukça yakın olsa da Ukrayna işgalinin ardından Sobcack’in Putin’i eleştirmesiyle ikilinin arası açıldı.