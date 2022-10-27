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Putin'in vaftiz kızı ünlü televizyoncu da Rusya'dan kaçtı! Hem de Rusya'yı yürüyerek terketti evine baskın...

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Putin'in vaftiz kızı ünlü televizyoncu da Rusya'dan kaçtı! Hem de Rusya'yı yürüyerek terketti evine baskın...

Bir dönem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen hatta vaftiz kızı olduğu iddia edilen Ksenia Sobchack'ın evine polisler tarafından baskın düzenledi. Sobchack bunun üzerine Belarus-Litvanya sınırını yürüyerek geçti ve Rusya'dan kaçtı. Sobchack'ın sınırı yürüyerek geçtiği anların görüntüleri ortaya çıktı.

Putin'in vaftiz kızı ünlü televizyoncu da Rusya'dan kaçtı! Hem de Rusya'yı yürüyerek terketti evine baskın...

Bir dönem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığıyla bilinen hatta vaftiz kızı olduğu iddia edilen Rus televizyon programcısı ve sunucu Ksenia Sobchack, ülkeden kaçtı.

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Putin'in vaftiz kızı ünlü televizyoncu da Rusya'dan kaçtı! Hem de Rusya'yı yürüyerek terketti evine baskın...

Eskiden Playboy modeli olan Sobchack, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini eleştiren isimlerin başında geliyordu. Son olarak Rus basını, bu eleştirilerin ardından polisin evine baskın düzenlediğini yazdı. Sobchack’in daha sonra Rusya’dan kaçtığı belirtildi.

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Putin'in vaftiz kızı ünlü televizyoncu da Rusya'dan kaçtı! Hem de Rusya'yı yürüyerek terketti evine baskın...

Sobchack son olarak da ülkesinde ‘ajanlık' suçlamasıyla karşıya gelmişti. 40 yaşındaki Rus modelin Moskova’dan Belarus’a kaçtığı buradan da Litvanya sınırını yürüyerek geçtiği ortaya çıktı. O anların görüntüleri ortaya çıktı. 

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Putin'in vaftiz kızı ünlü televizyoncu da Rusya'dan kaçtı! Hem de Rusya'yı yürüyerek terketti evine baskın...

Bir dönem Putin'in yakın dostu olan  Anatoli Sobchack'ın kızı ile Kremlin arasındaki ilişkiler oldukça yakın olsa da Ukrayna işgalinin ardından Sobcack’in Putin’i eleştirmesiyle ikilinin arası açıldı.

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