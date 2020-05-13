Putin'in sağ kolu Peskov'un eşi Tatyana Navka: Eşim virüsü Kremlin'den eve getirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in basın sözcüsü, 20 yıldır Putin ile çalışan ve ona en yakın isimlerden olan Dmitriy Peskov, dün koronavirüse yakalandığını ve tedavi gördüğünü açıkladı. Peskov'un ardından eşi ve eski buz pateni şampiyonu Tatyana Navka'nın da virüs nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve karantina altına alındığı öğrenildi.