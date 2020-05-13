Putin'in sağ kolu Peskov'un eşi Tatyana Navka: Eşim virüsü Kremlin'den eve getirdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e en yakın çalışan isim olan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, koronavirüse yakalandı ve hastaneye yattı. Peskov'un Olimpiyat Şampiyonu eşi Tatyana Navka, virüsün evlerine Kremlin'den geldiğini söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in basın sözcüsü, 20 yıldır Putin ile çalışan ve ona en yakın isimlerden olan Dmitriy Peskov, dün koronavirüse yakalandığını ve tedavi gördüğünü açıkladı. Peskov'un ardından eşi ve eski buz pateni şampiyonu Tatyana Navka'nın da virüs nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve karantina altına alındığı öğrenildi.
'Eşim virüsü işten getirdi'
Rus medyasındaki haberde, Navka'nın hastalığı hafif geçirdiğini eşi Peskov'un daha ağır geçirdiğini ifade ettiği bildirildi. Navka, çocuklarıyla birlikte sıkı karantina uyguladıklarını, eşi Peskov'un virüsü Kremlin'den getirdiği sonucuna vardığını ifade etti.
'Putin ile bir aydır temasımız yok'
Peskov, "Evet, hastayım ve tedavi görüyorum" açıklamasında bulundu. Peskov koronavirüse yakalandığını doğrularken, Peskov'un, uzun süredir Putin ile görüşmeleri internet üzerinden gerçekleştirdiği, "Bir aydan uzun süredir temasımız olmadı" ifadelerini kullandığı belirtildi.
Geçtiğimiz gün Rusya Kültür Bakanı Olga Lyubimova, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ve İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev'de de Kovid-19 tespit edilmişti.