Putin'in hizmetçisinden olan gizlediği kızı ilk kez konuştu! 'Hayatımı kimin yok ettiği...'
ABD medyasının "Putin'in gizlediği kızı" olarak tanımladığı Elizaveta Krivonogikh, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar ile gündeme geldi. Putin'in hizmetçisinden dünyaya gelen kızı, Elizaveta Krivonogikh "Yüzümü yeniden dünyaya gösterebilmek çok özgürleştirici. Bu benim kim olduğumu ve hayatımı kimin yok ettiğini hatırlatıyor" dedi. Paris'te yaşayan Putin'in kızı 22 yaşında.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yasak aşkından olduğu iddia edilen 22 yaşındaki Elizaveta Krivonogikh, kişisel Telegram hesabından açıklamalarda bulundu. Paris'te Elizaveta Rudnova ismini kullanarak yaşayan genç kız, Putin'in eski sevgilisi ve hizmetçisi olaın Svetlana Krivonogikh'ten olan çocuğu.
22 yaşında olan Putin'in evlilik dışı ilişkiden dünyaya gelen kızı, yaptığı son açıklama ile Ukrayna'ya destek verirken, ""Yüzümü yeniden dünyaya gösterebilmek çok özgürleştirici. Bu benim kim olduğumu ve hayatımı kimin yok ettiğini hatırlatıyor" dedi.
Telegram'da "Art of Luiza" lakabını kullanana Elizaveta, paylaşımlarında Putin'in ismini geçirmezken, hakkındaki iddialara da bir yanıt vermedi.
Elizaveta'nın 2003 yılında Putin ile ilişki yaşayan bakıcı Svetlana'dan olduğu tahmin edilirken genç kadın hakkındaki iddia ilk kez 2020'de Rus medya kuruluşu Proekt tarafından ortaya atılmıştı.