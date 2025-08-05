Putin'in hizmetçisinden olan gizlediği kızı ilk kez konuştu! 'Hayatımı kimin yok ettiği...'

22 yaşında olan Putin'in evlilik dışı ilişkiden dünyaya gelen kızı, yaptığı son açıklama ile Ukrayna'ya destek verirken, ""Yüzümü yeniden dünyaya gösterebilmek çok özgürleştirici. Bu benim kim olduğumu ve hayatımı kimin yok ettiğini hatırlatıyor" dedi.