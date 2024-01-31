Putin'in gizli sığınağı ifşa oldu! NATO'nun sınırının dibinde! Hava savunma sistemleri koruyor
Gizli serveti sık sık gündeme gelen Rusya lideri Vladimir Putin'in NATA sınırındaki gizli lüks kır evi ifşa oldu. Hava savunma sistemleri tarafından korunan lüks evin görüntüleri sosyal medyaya düştü.
Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'in gizli serveti ve her yerinden lüks akan evleri sık sık dünya kamuoyunun gündemine geliyor. Rus liderin Finlandiya sınırında doğa içinde, gizli lüks bir ev kompleksi olduğu iddia edildi. Havadan görüntüleri çekilerek kamuoyuyla paylaşılan komplekste helikopter pisti, hava savunma sistemi ve 4 metrelik bir şelalenin dahi bulunduğu belirtiliyor.
Karadan ulaşım yok
Finlandiya sınırında doğanın içinde, 4 km2'lik bir alanda kurulan ultra lüks kır evine karadan ulaşım yok. Havadan çekilmiş görüntülerdeki bu yapıların, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'nın Finlandiya sınırı yakınlarındaki gizli ev kompleksi olduğu iddia ediliyor.
Göl kenarında lüks kır evi
İddia Rus muhalif Mikhail Hodorkovski'nin "The Dossier Center" adlı araştırma merkezine ait. Vladimir Putin'in kamuoyundan sakladığı pek çok konutunu daha önce görüntüleyen merkez bu kez Rus liderin Finlandiya sınırındaki Karelia'da bir göl kenarında sahip olduğunu iddia ettiği yapıları görüntüledi.
Pantsir hava savunma sistemi koruyor
Paylaşılan videodaki iddialara göre komplekste Putin'in rahatı ve özellikle de güvenliği için her şey düşünülmüş. Karelya Kompleksinin pek çok noktasında 7/24 kayıtta olan güvenlik kameraları bulunuyor. Putin'in daha önce başka konutlarında kullandığı Pantsir hava savunma sistemininse yeşil bir tepenin altına gizlendiği iddia ediliyor.