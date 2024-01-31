Putin'in gizli sığınağı ifşa oldu! NATO'nun sınırının dibinde! Hava savunma sistemleri koruyor

Pantsir hava savunma sistemi koruyor

Paylaşılan videodaki iddialara göre komplekste Putin'in rahatı ve özellikle de güvenliği için her şey düşünülmüş. Karelya Kompleksinin pek çok noktasında 7/24 kayıtta olan güvenlik kameraları bulunuyor. Putin'in daha önce başka konutlarında kullandığı Pantsir hava savunma sistemininse yeşil bir tepenin altına gizlendiği iddia ediliyor.