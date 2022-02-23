Putin'in gizli serveti ifşa oldu! Altından tuvalet, striptizci direği, 7 bin otomobil, özel jet, gizli malikane...
RUSYA-Ukrayna savaşı an meselesi olarak görülürken Rus lideri Vladimir Putin'in gizli yaşamı ve dudak uçuklatan servetiyle ilgili bomba iddialar gündeme geldi. Uzun seneler boyunca Rusya'yı yöneten Putin'in tuvaleti altından yapılmış bir özel jeti, yedi bin otomobili, gizli malikanesi ve kızlarının ihtişamlı servetiyle ilgili iddialar tekrar gündemde...
Dünya, Vladimir Putin'in ağzından çıkacak sözlere odaklanmışken uzun seneler boyunca Rusya'yı yöneten liderin serveti yine gündem oldu. Putin'in tuvaleti altından yapılmış bir özel jeti, yedi bin otomobili ve hatta herkesten sakladığı gizli malikanesinin olduğu iddia edildi. Putin kadar herkesten gizlediği ve geri planda tuttuğu kızlarının serveti de dudak uçuklatan cinsten...
Resmi olarak kaz ancı yıllık 100 bin Euro
Rusya'da gazetecilik yapan Leonid Bershidsky, Putin'in iş adamlarını tehdit ettiğini mal varlıklarının yarısını istediğini eğer vermezlerse tamamını alıp insanları hapse attığını iddia etti. Resmi olarak yıllık kazancının 100 bin Euro olduğu belirtilen Putin'in gizli malikanesinde striptiz direğinin de olduğu ifade edildi.
Putin'in serveti 147 milyar sterlin...
17 yıldır Rusya'da iktidarda bulunan Putin'in servetin çok büyük olduğu gelen bilgiler arasında. Putin'in servetinin 51 milyar sterlin olduğu tahmin ediliyor. Washington Post'un iddiasına göre Rus liderin serveti 147 milyar sterlin... Köşe yazarı Leonid Bershidsky, Putin'in yıllar önce 'Bütün ülke emrimde' dediğini yazdı.
Gizli Malikanede striptiz direği bile var
Putin'in ayrıca bir milyar sterlin değerinde bir malikaneye de sahip olduğu ifade ediliyor. Hapiste olan muhalif lider Alexei Navalny'ye yakın olarak grup, Putin'in gizli kompleksinin binlerce fotoğrafının olduğunu iddia ediyor. O malikanede striptizci direğinin bile olduğu iddia edildi.