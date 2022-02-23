Putin'in gizli serveti ifşa oldu! Altından tuvalet, striptizci direği, 7 bin otomobil, özel jet, gizli malikane...

Gizli Malikanede striptiz direği bile var

Putin'in ayrıca bir milyar sterlin değerinde bir malikaneye de sahip olduğu ifade ediliyor. Hapiste olan muhalif lider Alexei Navalny'ye yakın olarak grup, Putin'in gizli kompleksinin binlerce fotoğrafının olduğunu iddia ediyor. O malikanede striptizci direğinin bile olduğu iddia edildi.