Putin'in 'Demir Bebeği' nükleer saldırı istedi! Kiev, Londra ve Washington'u yok edeceğiz
RUSYA'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin propaganda kampanyasını yürüten "Putin'in Demir Bebeği' lakaplı Rus televizyoncu Olga Skabeyeva, şimdi de nükleer saldırı istedi. Skabeyeva, İngiltere ve Batı'nın bir ‘Armageddon’ ile karşı karşıya olduğu konusunda uyardı ve Moskova'ya yönelik tehditlerinin dünya çapında yıkıma yol açacağını söyledi.
24 Şubat’ta başlayan Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş Rus lider Vladimir Putin'in "nükleer silah kullanmaktan çekinmem" çıkışıyla yeni bir evreye girdi. Rusya adına savaşın adeta propaganda bakanlığı görevini üstlenen televizyoncu Olga Skabeyeva, "Putin'in DEmir Bebeği" olarak anılmaya başlandı. Ekranlardan sürekli Ukrayna ve Batı ülkelerine tehditler savuran Olga Skabeyeva, şimdi de nükleer silahlı saldırı istedi.
Kremlin bağlantılı olduğu bilinen bir TV kanalında haber sunucusu olan Olga Skabeyeva, İngiltere ve Batı'nın bir ‘Armageddon’ ile karşı karşıya olduğu konusunda uyardı ve Moskova'ya yönelik tehditlerinin dünya çapında yıkıma yol açacağını söyledi. (Armageddon ya da Melhâme-i Kübrâ, dini kaynaklarda Dünya'nın sonu geldiğinde yapılacağı kehanet edilen büyük Kıyamet savaşının adıdır.)
Nükleer patlama olmadan zafer imkansız
Putin'in 'Demir Bebek' adı verilen propagandacısı, Liz Truss'un Rusya'yı yenmeye çalışarak dünya adına büyük bir felaket yaşamayı göze aldığını ve bir 'nükleer patlama’ olmadan zaferin imkânsız olduğunu söyledi.
Rusya nükleer silahlarla hepinizi yok edecek
Bu korkunç tehditlerle yetinmeyen Olga Skabeyeva, Rusya'nın Kiev, Londra ve Washington'u yok edeceğini söyledi. Kremlin’in emrindeki sunucu nükleer savaşın Batı'nın neden olduğu bir 'gerçek' olacağı konusunda dünyayı uyardı. Rusya Devlet Başkanı Putin de bu hafta nükleer tehdidi artırmış ve 'blöf yapmadığı' konusunda uyarıda bulunmuştu.