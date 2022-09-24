Putin'in 'Demir Bebeği' nükleer saldırı istedi! Kiev, Londra ve Washington'u yok edeceğiz

Kremlin bağlantılı olduğu bilinen bir TV kanalında haber sunucusu olan Olga Skabeyeva, İngiltere ve Batı'nın bir ‘Armageddon’ ile karşı karşıya olduğu konusunda uyardı ve Moskova'ya yönelik tehditlerinin dünya çapında yıkıma yol açacağını söyledi. (Armageddon ya da Melhâme-i Kübrâ, dini kaynaklarda Dünya'nın sonu geldiğinde yapılacağı kehanet edilen büyük Kıyamet savaşının adıdır.)