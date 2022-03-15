Putin'e 'psikopat' diyen Rus model Gretta Vedler öldürüldü cesedi bavulda bulundu

Ancak genç kadının ölümünün failinin ‘kıskanç’ eski erkek arkadaşı Dmitry Korovin olduğu açıklanmıştı. Korovin, modelin ölümünden bir yıl sonra, siyasi olaylardan bağımsız olarak, para yüzünden çıkan bir tartışmanın ardından onu boğarak öldürdüğünü itiraf etti.