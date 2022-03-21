Putin'e her dediğini yaptıran kadın kim Putin'den kaçıp İsviçre'ye sığındı! 4 çocuğunun annesi gizli sevgili kim?

Putin’in Ukrayna, Rusya ve Belarus’taki muhalifleri bir araya gelerek İsviçre’ye Kabaeva’nın sınır dışı edilmesi için dilekçe yazdı. Dilekçede Putin’in Hitler’e benzerliğiyle ilgili yapılan yorumlara ithafen, “Eva Braun’u Führer’iyle yeniden birleştirmenin zamanı geldi” ifadeleri kullanıldı. Dilekçe, ‘Mevcut savaşa rağmen İsviçre, Putin rejiminin bir suç ortağına ev sahipliği yapmaya devam ediyor.’ sözleriyle devam etti.