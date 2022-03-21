Putin'e her dediğini yaptıran kadın kim Putin'den kaçıp İsviçre'ye sığındı! 4 çocuğunun annesi gizli sevgili kim?
RUSYA lideri Vladimir Putin'le ilgili dünyanın tüylerini diken diken eden bir haber geldi. Ukrayna'da istediğini alamayan ve ambargolarla ülkesi çöküşün eşiğine gelen Rusya lideri Vladimir Putin, nükleer savaş kararı aldı. Putin’in kararlarında 38 yaşındaki gizli aşkının çok büyük etkisinin olduğu belirtiliyor. Ancak gizli aşkı Putin'den olan 4 çocuğunu da alıp İsviçre'ye kaçtı...
Dünya son dönemde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in verdiği kararlarla hop oturup hop kalkıyor. Hastalıkları nedeniyle sağlıklı karar veremediği ve çevresindeki herkesten şüphelenmeye bayladığı belirtilen Putin'in kararlarını 38 yaşındaki gizli aşkı eski Jimnastikçi Alina Kabayeva'nın etkisi altında verdiği belirtiliyor. Putin'in sevgilisinin 4 çocuğuyla İsviçre'ye kaçtığı ve bir dağ evinde saklandığı iddia edildi. Putin'in muhalifleri, bir mektupla Usviçre'den Putin'in gizli sevgilisini iade etmelerini istedi.
Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sürerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yıllardır herkesten sır gibi sakladığı 31 yaş küçük jimnastikçi sevgilisi Alina Kabaeva’nın Rus liderden olan çocuklarıyla birlikte İsviçre’ye kaçırıldığı iddia edilmişti. Putin'in Olimpiyat altın madalyalı jimnastikçi sevgilisi Kabaeva’nın bir süredir dört çocuğu ile birlikte İsviçre'deki özel bir dağ evinde saklandığı konuşuluyordu.
Putin’in Ukrayna, Rusya ve Belarus’taki muhalifleri bir araya gelerek İsviçre’ye Kabaeva’nın sınır dışı edilmesi için dilekçe yazdı. Dilekçede Putin’in Hitler’e benzerliğiyle ilgili yapılan yorumlara ithafen, “Eva Braun’u Führer’iyle yeniden birleştirmenin zamanı geldi” ifadeleri kullanıldı. Dilekçe, ‘Mevcut savaşa rağmen İsviçre, Putin rejiminin bir suç ortağına ev sahipliği yapmaya devam ediyor.’ sözleriyle devam etti.
Medya devi National Media Group’un başkanı
İngiltere, Putin’in gizli ortağı ve kız arkadaşı olmasının yanı sıra, Kremlin yanlısı medya devi National Media Group’un yönetim kurulu başkanı olan Kabaeva’ya şimdiye kadar herhangi bir yaptırım uygulamadı.