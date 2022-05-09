Putin, Ukrayna'yı işgalinin nedenini açıkladı! Ukrayna'ya nükleer silah yerleştirilecekti
RUSYA'da, Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyasını yendiği tarih olan 9 Mayıs'ı Zafer Günü olarak kutlanıyor. Rus lider Vladimir Putin başkent Moskova'daki törende konuştu ve Ukrayna'yı işgal emri verme nedenini açıkladı. Moskova sokaklarında askeri geçit törenleri düzenleniyor.
Dünyanın gözü bugün Moskova'da. 9 Mayıs, İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'na karşı kazandığı zaferin yıldönümü. Rusya bu yıl zaferin 77'inci yıldönümünü kutlayacak. Zafer Günü, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle bu yıl ayrı bir önem kazandı. Kızıl Meydan'da kutlamalar başladı.
Putin'den çok önemli açıklamalar
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Zefer Günü kutlamalarında açıklamalarda bulunuyor. Putin’in ifadelerinden satırbaşları;
- Düşmanlarımıza karşı savaştık. Donbas topraklarına ve Kırım’a girmek istiyorlardı. Kiev’in nükleer silah konuşlandırma planları vardı.
- İşte bu sebeple Rusya harekete geçti. Verilebilecek tek doğru karar buydu. Egemen ve demokratik bir ülkenin alabileceği kararı aldık.