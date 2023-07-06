Putin, isyan eden Wagner'in kontrolünü gizemli aşkına verdi! Putin'den kaç çocuğu var?

İşgalin başladığı 2022 yılının Şubat ayından beri devam eden Rusya-Ukrayna savaşında Moskova yönetimi adına bölgede savaşan paralı asker grubu Wagner’in kısa süreli ayaklanmasının yankıları devam ederken, Putin, Wagner'in kontrolünü gizemli sevgilisine verdi. İşte Putin'in Wagner'in patronu yaptığı gizli çocuklarının annesi Alina Kabaeva’nın yeni görevi ve yetkileri...