Putin, isyan eden Wagner'in kontrolünü gizemli aşkına verdi! Putin'den kaç çocuğu var?
RUSYA lideri Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde kendisine isyan eden paralı asker grubu Wagner'in kontrolünü gizemli sevgilisi ve çocuklarının annesi Alina Kabaeva’ya verdi.
İşgalin başladığı 2022 yılının Şubat ayından beri devam eden Rusya-Ukrayna savaşında Moskova yönetimi adına bölgede savaşan paralı asker grubu Wagner’in kısa süreli ayaklanmasının yankıları devam ederken, Putin, Wagner'in kontrolünü gizemli sevgilisine verdi. İşte Putin'in Wagner'in patronu yaptığı gizli çocuklarının annesi Alina Kabaeva’nın yeni görevi ve yetkileri...
Bir dönem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en güvendiği isimlerin başında gelen Wagner’in kurucusu ve lideri Yevgeni Prigojin geçen haftalarda Moskova yönetimini hedef almış ve işgal altındaki bölgelerden ayrılarak Moskova’ya doğru ilerleme kararı almıştı.
Bu olay Rusya’da dengelerin bozulduğuna işaret ederken Belarus lideri Lukaşenko’nun devreye girmesiyle birlikte kriz sona ermişti. Wagner’in lideri Belarus’a giderken Rusya’dan taşınmazları ve paralarına da Putin el koydu.
Uluslararası medya kuruluşlarında yer alan haberlere göre Rus lider Putin, el konulan Wagner’in işlerini bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Alina Kabaeva’ya devretti.