Putin için sahte hasta raporu almıştı! Dolandırıcılıktan hapsi isteniyor

İtalyan medyasının aktardığına göre oyuncu savunmasında o akşam sahneye çıkmasının imkansız olduğunu vurguladı: "Bu bir bahane değildi; oyun bir saatten uzun süren avaz avaz bir monologdan oluşuyordu ve bunu kaldıramazdım. Ancak kısık bir ses sizi yemeğe katılmaktan alıkoymaz.