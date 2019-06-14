Putin için sahte hasta raporu almıştı! Dolandırıcılıktan hapsi isteniyor
İtalyan oyuncu Ornella Muti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katıldığı bir gala yemeğine gitmek için ‘sahte hasta raporu’ almıştı. Tiyatro gösterisini iptal ettiği gerekçesiyle ünlü oyuncuya dolandırıcılıktan hapis cezası isteniyor.
Tiyatro tarafından açılan davada yargıtay tarafından onanan karara göre, Ornella Muti söz konusu ‘sahtekârlık’ nedeniyle altı ay hapis cezasına çarptırıldı. Muti, tiyatroya 30 bin euro tazminat ödemezse hapse girecek.
İtalyan medyasının aktardığına göre oyuncu savunmasında o akşam sahneye çıkmasının imkansız olduğunu vurguladı: "Bu bir bahane değildi; oyun bir saatten uzun süren avaz avaz bir monologdan oluşuyordu ve bunu kaldıramazdım. Ancak kısık bir ses sizi yemeğe katılmaktan alıkoymaz.
Ünlü oyuncu Ornella Muti, 2010 yılının aralık ayında İtalya’nın Pordenone kentinde bulunan Verdi Tiyatrosu'ndaki bir gösterisini hasta olduğunu öne sürerek iptal etti. Oyuncu, tiyatro yönetimine ‘beş gün istirahati’ öngören hasta olduğuna dair bir doktor raporu sundu.
Raponda, oyuncunun akut nefes borusu iltihabı geçirdiği; ateş, öksürük ve ses kısıklığı nedeniyle sesini kullanmasının sakıncalı olduğu belirtiliyordu.