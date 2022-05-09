Putin dünyaya seslenirken bir anda ekranda belirdi! Büyük şok 'Çocukların kanı ellerinizde'
Rusya-Ukrayna savaşı 75. gününde devam ederken Rusya, Kızıl Meydan'da Zafer Günü'nü kutluyor. Putin'in merak edilen açıklaması sırasında ise Rus televizyon kanallarında şoke edici bir durum yaşandı. Hacklenen kanal ve programlarda "Savaşa hayır", "Ukraynalı çocukların kanı ellerinizde" gibi mesajlar belirdi. Saatlerce süren bu saldırının kaynağı ise henüz bilinmiyor.
Rusya'nın 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarına gölge düştü. Tüm dünyanın gözünü çevirdiği Rusya'nın Kızıl Meydan'da gerçekleştireceği Zafer Günü kutlamaları başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tüm dünyanın merakla beklediği konuşmasını yaparken, Rus televizyon ekranları şok bir eyleme sahne oldu. Putin, Ukrayna'ya neden saldırdığını açıkladığı sırada Rus televizyon ekranlarına protesto yazıları geldi.
Bir anda ekranda belirdi
Tüm dünya pür dikkat Rus lider Putin'in ne diyeceğini takip ederken, Rus ekranlarında beliren ifadeler tüm ülkede şok etkisi yarattı. Hacklenen Rus kanallarında "Binlerce Ukraynalı'nın ve yüzlerce çocuğun kanı sizin ellerinizde" sözlerine yer verdi.
Pek çok televizyon kanalı hacklendi
Yalnızca kanallar değil çeşitli programlar ve çocuk kanalları da hacklendi. Programlarda "Savaşa hayır" yazısı belirdi. Ayrıca mesajlarda Rusya'da televizyon ve yetkililerin yalan söylediğine dair ifadeler de yer aldı.
Çocuğum bunları gördü
Mesajlar çeşitli çevrimiçi kanallarda dönmeye devam etti. Sibirya'dan bir vatandaş ise şunları söyledi: "Bir anda ekranda bir mesaj belirdi ve çocuğum bunu izlerken gülüyordu" dedi.