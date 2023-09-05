Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'kuş sütü' ikram etti! İşte iki liderin yemek mönüsü
Rusya lideri Putin’in Soçi’de ağırladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yemeğe davet etti. Putin'in hazırlattığı masada 'kuş sütü' bile vardı. İşte Erdoğan'a ikram edilen yemeklerin listesi...
Rusya lideri Putin’in Soçi’de ağırladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a meşhur şarkı sözlerindeki gibi adeta "ku sütüyle besledi." Putin, Erdoğan'ı Soçi'de ağırlarken, müzakereler öğle yemeğinde de devam etti.
Bu arada Rus ajansları, konuklara ikram edilen menüyü paylaştı. Buna göre Vladimir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma yemeğinde ikramlar şöyleydi:
Önce salatalık ve avokadolu füme alabalık salatası, domatesli ve Kudüs enginarlı barbun filetosu ikram edildi, ardından etli harço çorbası (Gürcü çorbası) sunuldu.
Ana yemek olarak konuklara yaban havucu püreli ızgara kuzu pirzola veya sebzeli ve ıspanak soslu kefal seçenekleri sunuldu.