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Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'kuş sütü' ikram etti! İşte iki liderin yemek mönüsü

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Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'kuş sütü' ikram etti! İşte iki liderin yemek mönüsü

Rusya lideri Putin’in Soçi’de ağırladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yemeğe davet etti. Putin'in hazırlattığı masada 'kuş sütü' bile vardı. İşte Erdoğan'a ikram edilen yemeklerin listesi...

Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'kuş sütü' ikram etti! İşte iki liderin yemek mönüsü

Rusya lideri Putin’in Soçi’de ağırladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a meşhur şarkı sözlerindeki gibi adeta "ku sütüyle besledi." Putin, Erdoğan'ı Soçi'de ağırlarken, müzakereler öğle yemeğinde de devam etti.

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Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'kuş sütü' ikram etti! İşte iki liderin yemek mönüsü

Bu arada Rus ajansları, konuklara ikram edilen menüyü paylaştı. Buna göre Vladimir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma yemeğinde ikramlar şöyleydi: 

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Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'kuş sütü' ikram etti! İşte iki liderin yemek mönüsü

Önce salatalık ve avokadolu füme alabalık salatası, domatesli ve Kudüs enginarlı barbun filetosu ikram edildi, ardından etli harço çorbası (Gürcü çorbası) sunuldu.

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Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'kuş sütü' ikram etti! İşte iki liderin yemek mönüsü

Ana yemek olarak konuklara yaban havucu püreli ızgara kuzu pirzola veya sebzeli ve ıspanak soslu kefal seçenekleri sunuldu.

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