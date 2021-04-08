Pul biber diyeti listesi göbek eritmenin en kolay yolu!
Pul biber diyetiyle fazla kilolarınıza veda edin. Peki pul biber diyeti nasıl yapılır? İşte göbek eriten 3 günlük pul biber diyeti listesi...
Pul biber diyeti nedir, pul biber diyeti nasıl yapılır diye merak edenler için Diyetisyen Dilara İsmailoğlu, pul biber diyetinin detaylarını anlattı ve 3 günlük pul biber diyeti listesi hazırladı.
Pul biber diyeti listesiyle mayo ve bikini vücuduna hızlıca kavuşmanız mümkün. Hızlı kilo vermeye yardımcı pul biber diyeti hızlı diyet listelerinden de değil. Diyetisyen Dilara İsmailoğlu, pul biber diyeti sırrını şöyle anlatıyor: “Yemeklerinize acı pul biber ilave edin. Acı vücut sıcaklığınızı artırarak metabolizmanızın daha hızlı çalışmasına yardımcı olacaktır.”
Pul biberi diyeti yaparken dikkat etmeniz gerekenleri Dilara İsmailoğlu şöyle anlattı: "Diyet süresince iştahınızı azaltmak ve kısa sürede doymak için oldukça önemli olan tahıl grupları kesinlikle beslenmenizde yer almalıdır. (Buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar gibi…) Posa oranının oldukça yüksek olduğu tahıllı besinler, tokluk hissini arttırdığı gibi aynı zamanda konsantrasyonu ve motivasyonu da olumlu yönde etkiler.
PUL BİBER DİYETİNDE SU İÇMEK ÇOK ÖNEMLİ
Hayatımız için oldukça önemli olan su, diyet boyunca bol bol tüketilmelidir. Sindirim sisteminin düzenlenmesi için oldukça önemli olan su içmeyi, gün içerisinde unutuyorsanız telefonunuza alarmlar kurabilir veya ofisinizde masanıza ufak notlar yazabilirsiniz.