Pul biber diyeti listesi göbek eritmenin en kolay yolu!

Pul biberi diyeti yaparken dikkat etmeniz gerekenleri Dilara İsmailoğlu şöyle anlattı: "Diyet süresince iştahınızı azaltmak ve kısa sürede doymak için oldukça önemli olan tahıl grupları kesinlikle beslenmenizde yer almalıdır. (Buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar gibi…) Posa oranının oldukça yüksek olduğu tahıllı besinler, tokluk hissini arttırdığı gibi aynı zamanda konsantrasyonu ve motivasyonu da olumlu yönde etkiler.