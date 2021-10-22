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Pucca'ya 'erkeklere hakaretten' hapis cezası

Pucca'ya 'erkeklere hakaretten' hapis cezası

Pucca adıyla bilinen sosyal medya fenomeni Pınar Yıldırım, paylaştığı bir tweet nedeniyle ‘erkeklere hakaretten’ beş ay hapis cezası aldığını duyurdu.

Pucca'ya 'erkeklere hakaretten' hapis cezası

'Pucca' takma adıyla bilinen sosyal medya fenomeni ve yazar Pınar Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı "O kadar eşcinselli dizi izledim, film üstüne film bitirdim yok yok yok! Hala erkek denen aşağılık, karaktersiz cinsiyetten hoşlanmıyorum…" paylaşımı nedeniyle 'halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçundan 5 ay 18 gün hapis cezası aldı.

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Pucca'ya 'erkeklere hakaretten' hapis cezası

Yıldırım, cezaya Twitter hesabından tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

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Pucca'ya 'erkeklere hakaretten' hapis cezası

"Zaytung haberi gibi olacak ama erkeklere hakaret ettiğim için 5 ay hapis cezası aldım! Kıyaslamaktan nefret ediyorum, bu kadar kadın cinayeti varken ciddi misiniz siz ya, erkeğe hakaret mi? 

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Pucca'ya 'erkeklere hakaretten' hapis cezası

Dünyanın en saçma davalarında ilk ona girer yemin ederim. İşin diğer kısmı, her seferinde uyarmamıza (?) rağmen dava dosyasına tweetin sonunu anlamadığımız bir şekilde ‘erkeklerden hoşlanmıyorum’ diye yazdılar. 

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