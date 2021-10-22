Pucca'ya 'erkeklere hakaretten' hapis cezası
Pucca adıyla bilinen sosyal medya fenomeni Pınar Yıldırım, paylaştığı bir tweet nedeniyle ‘erkeklere hakaretten’ beş ay hapis cezası aldığını duyurdu.
'Pucca' takma adıyla bilinen sosyal medya fenomeni ve yazar Pınar Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı "O kadar eşcinselli dizi izledim, film üstüne film bitirdim yok yok yok! Hala erkek denen aşağılık, karaktersiz cinsiyetten hoşlanmıyorum…" paylaşımı nedeniyle 'halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçundan 5 ay 18 gün hapis cezası aldı.
Yıldırım, cezaya Twitter hesabından tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:
"Zaytung haberi gibi olacak ama erkeklere hakaret ettiğim için 5 ay hapis cezası aldım! Kıyaslamaktan nefret ediyorum, bu kadar kadın cinayeti varken ciddi misiniz siz ya, erkeğe hakaret mi?
Dünyanın en saçma davalarında ilk ona girer yemin ederim. İşin diğer kısmı, her seferinde uyarmamıza (?) rağmen dava dosyasına tweetin sonunu anlamadığımız bir şekilde ‘erkeklerden hoşlanmıyorum’ diye yazdılar.