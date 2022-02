Pucca'dan 14 Şubat Sevgililer Günü'nde eski eşi Serhat Osman Karagöz'e çelenk! Selen Pınar Işık kimdir?

2021 yılındaki 14 Şubat'ta Serhat Osman Karagöz de benzer bir not ve çiçek yollamıştı: Serhat Karagöz de geçtiğimiz sene 14 Şubat'ta Pucca'ya kırmızı güllerden oluşan bir buket göndererek "Kim bilir beraber olsaydık şu an 6. Sevgililer Günü'nü beraber kutluyor olacaktık. Şu an Kapadokya'da sen, ben ve Batı şarap içip ortalığı izliyor olabilirdik. Sana sürpriz yapmak için 1 hafta öncesinde tatlı bir telaş içinde olacaktım. Ama şu an öyle telaşsızım ki gram pişman değilim. İyi iki boşandık. Ne rahatım ya. Mis gibi hayatım. Boşandığın için teşekkür ederim. Ya ben nefes alıyormuşum. Bu çiçeği boşandığımı için kalpten yolluyorum" notunu yazmıştı.