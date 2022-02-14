Pucca'dan 14 Şubat Sevgililer Günü'nde eski eşi Serhat Osman Karagöz'e çelenk! Selen Pınar Işık kimdir?
Pucca lakabıyla tanınan Selen Pınar Işık, geçtiğimiz sene 14 Şubat'ta kendisine "İyi ki boşandık" yazılı çiçek gönderen eski eşi Serhat Karagöz'den intikamını "Çok şükür iyi ki seni boşamışım" yazılı bir çelenk yollayarak aldı.
Pucca kullanıcı adıyla tanınan Selen Pınar Işık 2015 yılında evlendiği oyuncu Osman Karagöz ile 2018 yılında boşandı. Bu evlilikten bir çocuğu olan Işık, geçtiğimiz sene 14 Şubat Sevgililer Günü'de kendisine kırmızı gül göndererek "İyi ki boşandık" diyen eski eşinden intikam aldı.
2021 yılındaki 14 Şubat'ta Serhat Osman Karagöz de benzer bir not ve çiçek yollamıştı: Serhat Karagöz de geçtiğimiz sene 14 Şubat'ta Pucca'ya kırmızı güllerden oluşan bir buket göndererek "Kim bilir beraber olsaydık şu an 6. Sevgililer Günü'nü beraber kutluyor olacaktık. Şu an Kapadokya'da sen, ben ve Batı şarap içip ortalığı izliyor olabilirdik. Sana sürpriz yapmak için 1 hafta öncesinde tatlı bir telaş içinde olacaktım. Ama şu an öyle telaşsızım ki gram pişman değilim. İyi iki boşandık. Ne rahatım ya. Mis gibi hayatım. Boşandığın için teşekkür ederim. Ya ben nefes alıyormuşum. Bu çiçeği boşandığımı için kalpten yolluyorum" notunu yazmıştı.
Esprili paylaşımlarıyla tanınan Pucca, ise intikam almak için eşi eşine üzerinde "Çok şükür iyi ki seni boşamışım" notlu çelenk gönderdi.
Eski eşi şok oldu: Gelen çelenk karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Karagöz ise sosyal medya hesabından paylaşım yaparak eski eşine cevap verdi.