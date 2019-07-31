Pucca lakaplı Pınar Karagöz'ün Escobar tweeti başını yakmıştı savcıdan flaş talep geldi
Mahkeme, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda, "Uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği" gerekçesi ile Pucca lakaplı Pınar Karagöz için 5 yıl 10 aylık hapis cezası istemişti. Pucca'nın yargılandığı davada son dakika gelişmesi yaşandı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstinaf Mahkemesi'ne başvurarak, Pucca adı ile tanınan sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz'ün, "Uyuşturucu madde kullanımını özendirme" suçundan aldığı 5 yıl 10 aylık hapis cezasının kaldırılarak beraatine karar verilmesini istedi.
Twitter'da 2 milyon, Instagram hesabında ise 600 bine yakın takipçisi bulunan ünlü sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz (Pucca), Anadolu 52. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmadan çıkan sonuçla hayatının şokunu yaşamıştı. Pablo Escobar ile ilgili attığı bir tweet nedeniyle uyuşturucuya özendirdiği öne sürülen Pucca'ya 5 yıl 10 ay hapis ve para cezası verilmişti.
''Müvekkilimin beraatini isteriz”: Karar verilmeden önce Pınar Karagöz'ün avukatı Ali Furkan Tatlı, “Suçun oluşması için özendirme kastı olması gerekir. Ancak suç işleme kastı yoktur. Hatta müvekkilimin tweetlerinde uyuşturucuya karşı olduğu da görülmektedir. İfade özgürlüğü kapsamında müvekkilimin kişisel hakları zedelenmektedir. Müvekkilimin beraatini isteriz” diye konuşmuştu.
Günlüğü 20 liradan ceza: Ayrıca sanığın günlüğü 20 lira olmak üzere 3 bin 333 gün toplamda 66 bin 660 lira adli para cezası ödemesine karar verdi. Mahkeme, sanık hakkında verdiği hapis cezasını ertelememişti.