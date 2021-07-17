Pucca gözaltına alındı! Pınar Karagöz'ün 'erkeklerden hoşlanıyorum' paylaşımı başını yaktı

"Sivil polis arabalarına klima neden takmıyorsunuz ya"

Twitter hesabından, emniyete götürüldüğünü duyuran Karagöz, “Az önce kapıya iki polis geldi, şu an emniyete gidiyoruz beraber:. Sebebini de söylemiyorlar. Hakkımda hayırlısı.. Sivil polis arabalarına klima neden takmıyorsunuz ya ter içinde bıraktılar beni Muayeneye geldik. Normalde direkt karakola götürmüyorlar mıydı ya. İyi ki evde Batı yoktu. Çocuğa her seferinde bu travmayı yaşatıyorum” dedi.