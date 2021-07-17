Pucca gözaltına alındı! Pınar Karagöz'ün 'erkeklerden hoşlanıyorum' paylaşımı başını yaktı
'Pucca' ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni ve yazar Pınar Karagöz (Selen Pınar Işık) daha önce 'Erkek denen karaktersiz cinsten hoşlanıyorum' ifadesiyle yaptığı paylaşımdan dolayı gözaltına alındığını duyurdu.
Sosyal medya fenomeni ve yazar ‘Pucca' ismiyle tanınan Pınar Karagöz, sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu.
"Sivil polis arabalarına klima neden takmıyorsunuz ya"
Twitter hesabından, emniyete götürüldüğünü duyuran Karagöz, “Az önce kapıya iki polis geldi, şu an emniyete gidiyoruz beraber:. Sebebini de söylemiyorlar. Hakkımda hayırlısı.. Sivil polis arabalarına klima neden takmıyorsunuz ya ter içinde bıraktılar beni Muayeneye geldik. Normalde direkt karakola götürmüyorlar mıydı ya. İyi ki evde Batı yoktu. Çocuğa her seferinde bu travmayı yaşatıyorum” dedi.
'Pucca' takma isimli sosyal medya fenomeni ve yazar Pınar Karagöz, gözaltına alındı. Kişisel Twitter hesabında emniyete götürüldüğünü duyuran Karagöz, "Az önce kapıya iki polis geldi, şu an emniyete gidiyoruz beraber. Sebebini de söylemiyorlar. Hakkımda hayırlısı" dedi.
Karagöz, devamında yaptığı paylaşımlarda ise "Sivil polis arabalarına klima neden takmıyorsunuz ya ter içinde bıraktılar beni", "Muayeneye geldik. Normalde direkt karakola götürmüyorlar mıydı ya?" ifadelerini kullandı.