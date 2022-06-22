Psikoterapi almaya başladı! Ece Seçkin o fobisini yenemiyor!

Yaptığı şarkılarla adını geniş kitlelere duyuran, pop müziğinin parlayan yıldızlarından olan şarkıcı Ece Seçkin önceki gün Etiler'de objektiflere takıldı. 2015 yılından beri aşk yaşadığı pilot Çağrı Terlemez ile 2021 yılında dünya evine giren ünlü şarkıcı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fobisi olduğunu söyleyen Seçkin "Uçak fobim nüksetti, psikoterapi alıyorum" dedi. Ünlü şarkıcı iptal edilen Düzce konserine de değinerek " Ben o konsere çıkartılmadım değil, çıkmadım" dedi..