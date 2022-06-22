Psikoterapi almaya başladı! Ece Seçkin o fobisini yenemiyor!
Son dönemin parlayan yıldızlarından olan, yaptığı şarkılarla adından söz ettiren genç şarkıcı Ece Seçkin önceki gün Etiler'de objektiflere takıldı. 2015 yılından beri aşk yaşadığı pilot Çağrı Terlemez ile dünya evine giren ünlü şarkıcı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fobisi olduğunu söyleyen Seçkin "Uçak fobim nüksetti, psikoterapi alıyorum" dedi.
Yaptığı şarkılarla adını geniş kitlelere duyuran, pop müziğinin parlayan yıldızlarından olan şarkıcı Ece Seçkin önceki gün Etiler'de objektiflere takıldı. 2015 yılından beri aşk yaşadığı pilot Çağrı Terlemez ile 2021 yılında dünya evine giren ünlü şarkıcı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fobisi olduğunu söyleyen Seçkin "Uçak fobim nüksetti, psikoterapi alıyorum" dedi. Ünlü şarkıcı iptal edilen Düzce konserine de değinerek " Ben o konsere çıkartılmadım değil, çıkmadım" dedi..
Etiler'de objektiflere takıldı
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, önceki gün Etiler'de objektiflere takıldı. Uçak korkusu olduğu için konserlere kara yoluyla gittiğini ifade eden popçu, "Bu aralar uçak fobim nüksetti. Bu sıkıntımı yenmem için psikoterapi alıyorum şuan." dedi
Pilot sevgilisi ile nikah masasına oturmuştu
Ece Seçkin 2015'ten beri aşk yaşadığı pilot Çağrı Terlemez ile geçen yıl eylül ayında nikah masasına oturmuştu.
Uçak fobisi nüksetti..
Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Seçkin,
Son zamanlarda uçak korkusu olduğu için konserlerine kara yoluyla gittiğini söyleyen şarkıcı şu sözlerle ifade etti..