Psikolojinizi etkileyebilecek, mide bulandıran yasaklanmış 22 film!
Yayınlandıktan sonra gelen tepkiler üzerine tüm dünyada yasaklanan birçok film bulunuyor. İşte yayınlanması yasaklanan insanın psikolojisini derinden etkileyecek 22 film...
Boş zamanlarımızı değerlendirmek için en fazla yaptığımız aktivite film seyretmek. Farklı kategorilerde filmleri seyrettiğimiz gibi, zaman zaman korku filmi de izlemek içimizden gelebiliyor. Dünya üzerinde korku filmi kategorisi üzerinden yayınlanan bazı filmler var ki, izlemeye ne psikoloji ne de mide dayanıyor.
İşte yayınlandıktan kısa süre sonra içeriğindeki vahşet veya müstehcenlik sebebiyle dünya genelinde yasaklanan 22 film…
The Last Temptation of Christ (1988)
Türkiye’de yasaklanmış filmlerden biri olan ve Willem Dafoe ve Harvey Keitel’in başarılı oyunculuklarıyla dikkat çeken bu filmde Hazreti İsa’nın yaşadığı korku ve ikilemler ön plana çıkıyor. Nezaretli marangoz İsa, Romalılar için çarmıh yapmanın getirdiği suçluluk duygusuyla birlikte şeytanın kulağına fısıldadığı ayartıcı sözlerle yoldan çıkacağını hissetmektedir. Bir yandan yeryüzündeki insanlara duyduğu acıma duygusu ruhunu tüketirken diğer yandan Tanrı’nın çağrısına nasıl cevap vereceğini bilmemesi İsa’yı, içinden nasıl çıkacağını bilmediği karanlık bir boşluğa iter.
The Devils (1971)
'The Devils', Rönesans öncesinde Fransa'da yaşanan din temelli güç ve iktidar mücadelesini, histerik rahibelerin Rahip Grandier'e olan tutkuları ve gelişen olaylar bağlamında anlatan bir film. Film o kadar yasak yemiş ki, rivayete göre orijinal halini kimse izlememiş.