Psikolojik şiddet ve taciz iddialarına Emre Kınay'dan jet açıklama geldi

Emre Kınay ise kısa sürede gündeme bomba gibi düşen konu hakkında avukatı aracılığıyla açıklama yaptırdı. Avukat Yasemin Kumbaracıbaşı Ünüvar tarafından açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyu Bilgilendirmesi Olarak Arz Olunur... Müvekkilimiz Emre Kınay hakkında bugün bir kısım basın organları aracılığıyla çıkan bir haber vesilesiyle, son dönemlerde kamunun ortak vicdani meselesi haline gelmiş olan kadın hakları konusu, bir iğfal, sömürü amacıyla kullanılmıştır.''