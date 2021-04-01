Psikolojik şiddet ve taciz iddialarına Emre Kınay'dan jet açıklama geldi
Söylemezsem Olmaz programında Emre Kınay için olay iddialarda bulunan Eda Kaçar için ünlü oyuncudan açıklama geldi.
Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanan Eda Kaçar isimli kadın, 3 aydır telefon üzerinden konuştuğu Emre Kınay hakkında ağızları açık bırakan iddialarda bulundu.
Bir süredir görüştüğü Emre Kınay'ın evine gittiğini anlatan Kaçar, şunları anlattı:
"Sakin konuşuyorduk, hiçbir şey yoktu ortada. Alkol içiyordu. Psikolojik olarak şiddet gördüm. Sakin sakin konuşurken telefonuma arkadaş gruplarından mesajlar geldi.''
''Gereksiz tepki gösterdi telefonumu falan istedi. Anlayamadım bir anda çok agresifleşti korktum. Sonra sözlü hakaret ve sözlü taciz etmeye başladı. Ben çıkmak istedim sonra o da evden kovdu."
Emre Kınay ise kısa sürede gündeme bomba gibi düşen konu hakkında avukatı aracılığıyla açıklama yaptırdı. Avukat Yasemin Kumbaracıbaşı Ünüvar tarafından açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kamuoyu Bilgilendirmesi Olarak Arz Olunur... Müvekkilimiz Emre Kınay hakkında bugün bir kısım basın organları aracılığıyla çıkan bir haber vesilesiyle, son dönemlerde kamunun ortak vicdani meselesi haline gelmiş olan kadın hakları konusu, bir iğfal, sömürü amacıyla kullanılmıştır.''