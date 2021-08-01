'Psikoloji bozuluyor' deyip Baş Belası'nın Yener'i Taner Rumel anlattı: Hoşuma gitmedi

Cinayet büro eski başkomiseri Yener şimdi emniyet müdür yardımcısı. Rolünüze nasıl hazırlandınız?

Role hazırlanma süreci çok keyifliydi. Her ne kadar çokça polisiye izlemiş olsam da gerçek hayatta neredeyse hiç şahit olmadığım, içine girmediğim bir dünyaydı emniyet teşkilatı. Emniyet müdürü olan, yakın bir lise arkadaşım var, onu aradım.