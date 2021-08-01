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'Psikoloji bozuluyor' deyip Baş Belası'nın Yener'i Taner Rumel anlattı: Hoşuma gitmedi

'Psikoloji bozuluyor' deyip Baş Belası'nın Yener'i Taner Rumel anlattı: Hoşuma gitmedi

36 yaşındaki başarılı oyuncu Taner Rumeli 'hoşuma gitmedi' diyerek yaptığı itirafı şaşırttı.

'Psikoloji bozuluyor' deyip Baş Belası'nın Yener'i Taner Rumel anlattı: Hoşuma gitmedi

İrem Helvacıoğlu, Seçkin Özdemir'in başrollerini paylaştığı Baş Belası dizisinde Yener karakterini canlandıran Taner Rumeli Sabah gazetesinden Merve Yurttapan'a konuştu. Oyunculuk serüvenini anlatan Rumel açıklamalarıyla olay oldu.

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'Psikoloji bozuluyor' deyip Baş Belası'nın Yener'i Taner Rumel anlattı: Hoşuma gitmedi

Cinayet büro eski başkomiseri Yener şimdi emniyet müdür yardımcısı. Rolünüze nasıl hazırlandınız?
Role hazırlanma süreci çok keyifliydi. Her ne kadar çokça polisiye izlemiş olsam da gerçek hayatta neredeyse hiç şahit olmadığım, içine girmediğim bir dünyaydı emniyet teşkilatı. Emniyet müdürü olan, yakın bir lise arkadaşım var, onu aradım. 

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'Psikoloji bozuluyor' deyip Baş Belası'nın Yener'i Taner Rumel anlattı: Hoşuma gitmedi

Beni İstanbul Cinayet Büro ile iletişime geçirdi. Hepsi gönülden yardımcı oldular. Bir kez daha İstanbul Asayiş Şube'nin, özellikle de Cinayet Büro'nun tüm çalışanlarına teşekkür etmek isterim.

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'Psikoloji bozuluyor' deyip Baş Belası'nın Yener'i Taner Rumel anlattı: Hoşuma gitmedi

Sert, otoriter bir adam. Size benzer yönler mi bunlar?
İşimi yaparken bazen sert ve otoriter olabiliyorum. Özellikle eğitmenlik yaparken. Ama tamamen böyle değilim. Aksine Taner daha rahat ve eğlenceli bir kişi. (Gülüyor)

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