Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itiraf sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Kocasından bakın nasıl bahsetti
Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itirafların ve soruların garipliği bir türlü bitmemekte. Bir kadın, 12 yıldır kocasının özel bölgesini görmediğini söyledi, eşinin taktiği ise duyanları şaşkına çevirdi.
Sosyal medya hesabını oldukça aktif bir şekilde kullanan Esra Ezmeci, her akşam itiraf saati yapıyor.
bunun yanı sıra yaptığı soru-cevap etkinlikleri ile takipçilerine yardımcı olup, gelen soruları oldukça dikkate alıyor.
Daha çok evli kadınların içlerini döktüğü platformda, eşleriyle veya kayınvalideleriyle sorunu olan kadınlara tavsiyeler veren Ezmeci bu defa şaşırttı.
Geçtiğimiz günlerde bir kadının eşiyle olan özel hayat itirafı okuyanlara pes dedirtti.
İtirafta bulunan kullanıcı, 12 senedir evli olduğunu ve bu zamana kadar kocasının özel bölgesini görmediğini söyledi.
Okuyanın ağzını açık bırakan bu itiraf, yeni itirafları da beraberinde getirdi.
''Çocuklar benim mi?''
Takipçilerinin özel hayatlarıyla ilgili gelen sorulardan biride "Kocam iki eltimle ilişki yaşamış. 'Çocuklar benim mi?' demiş. Abilerine söyleyeyim mi?" sorusu şaşkına çevirdi.