Psikiyatr Haydar Dümen'in Beyoğlu'ndaki köşküne çöktüler! Tefecilik davası sonuçlandı

Çete, 5 milyon liralık borç için teminat olarak Dümen ailesine ait Beyoğlu'ndaki 220 milyon lirayı aşan değerdeki köşkü istedi. Bu işlemin dikkat esi çekmemiçin Dümen'in hesabına yaklaşık 20 milyon lira gönderildi, para aynı gün çektirilip geri alındı.