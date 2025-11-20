Psikiyatr Haydar Dümen'in Beyoğlu'ndaki köşküne çöktüler! Tefecilik davası sonuçlandı
Ünlü psikiyatr Haydar Dümen'in eşi, verilen bir miktar para karşılığında Beyoğlu'ndaki 5 katlı köşküne adeta el koyan tefecilerin yargılandığı dava sonuçlandı. Tefeci Tanju Aksu'nun cezası bakın ne oldu...
Ünlü psikiyatr Haydar Dümen 2022 yılında koronavirüse yakalanarak hayatını kaybetti. Hastalık sürecinde sağlığının kötüye gidince Haydar Dümen'in eşi Gülten Dümen, hem tedavi masraflarını hem de evin geçimini karşılayabilmek için yüklü miktarda paraya ihtiyaç duydu ve tefecilerin ağına takıldı. Beyoğlu'ndaki köşke el koyan tefecilik davası sonuçlandı.
Çevresinden destek arayan Dümen, tanıdıklarının yönlendirmesiyle önce Tanju Aksu, ardından Emrah E. ile görüştü. Ancak adım adım bir tefecilik çetesinin ağına düştüğünü bilemedi.
Çete, 5 milyon liralık borç için teminat olarak Dümen ailesine ait Beyoğlu'ndaki 220 milyon lirayı aşan değerdeki köşkü istedi. Bu işlemin dikkat esi çekmemiçin Dümen'in hesabına yaklaşık 20 milyon lira gönderildi, para aynı gün çektirilip geri alındı.
Böylece köşkün tapusu çetenin kontrolüne geçti. Çetenin, benzer yöntemlerle İstanbul ve Tekirdağ'da 300 milyon lirayı aşan vurgun yaptığını saptadı.