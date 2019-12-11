PSG'lilerden maç öncesi Galatasaray taraftarına çirkin saldırı
Paris Saint-Germain taraftarları, Paris'te oynanacak maç öncesi Porte de Saint-Cloud'da bir araya gelen Galatasaray taraftarlarına saldırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda PSG ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği karşılaşma öncesi iki takımın taraftarları arasında Paris caddelerinde olaylar yaşandı.
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İddiaya göre; 150-200 kişilik maskeli olduğu belirtilen Paris Saint-Germain taraftarları, Porte de Saint-Cloud'da toplanan Galatasaray taraftarlarının üzerine meşaleler atarak saldırdı.
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Saldırı sonrası iki takım taraftarları arasında arbede yaşandı.
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Olaya çok sayıda güvenlik gücü müdahalede bulunurken, Galatasaraylı taraftarlar sloganlar atarak yaşanan olayı protesto etti.
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