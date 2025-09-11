Protestolar nedeniyle Nepal'de ölü sayısı 30'a yükseldi

Sosyal medyaya erişim yasağı nedeniyle başlayan protestolarla yangın yerine dönen Nepal'de gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi. Öte yandan Nepal Maliye Bakanı Paudel'in kalabalık gruplar tarafından linç edildiği anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

30 KİŞİ ÖLDÜ, 1033 KİŞİ YARALANDI

The Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, Nüfus ve Sağlık Bakanlığı, birçok bakanın istifasına rağmen şiddetlenerek devam eden gösterilerde hayatını kaybeden ve yaralananlara ilişkin verileri açıkladı. Sosyal medyaya erişim yasağı nedeniyle başlayan hükümet karşıtı gösterilerde 30 kişi hayatını kaybetti, 1033 kişi yaralandı.

HAVALİMANI YENİDEN UÇUŞLARA AÇILDI

Güvenlik endişeleri nedeniyle dün tüm uçuşların iptal edildiği Katmandu'daki Tribhuvan Uluslararası Havalimanı yaklaşık 24 saatlik aranın ardından tekrar uçuşlara açıldı. Ülkenin mimari şaheserleri arasında yer alan Sağlık ve Nüfus Bakanlığı binası, protestocular tarafından ateşe verilmesi nedeniyle hasar gördü.