Protein tozları ne işe yarar protein tozu zararlı mı?
Protein tozları özellikle ağır spor yapan kişiler tarafından sıklıkla kullanılıyor. Protein tozlarının zararlı olup olmadığıysa merak konusu. Protein tozlarıyla ilgili merak edilenleri paylaşıyoruz...
Protein tozu nedir?
Vücudun temel ihtiyaçlarından biri olan protein, hücre gelişimini destekleyen, kansızlık oluşumunu engelleyen, vücut direncini ve kas dokusunu güçlendiren temel bir besindir. Et, yumurta, süt, yoğurt, peynir, fasulye, nohut, badem, kabak çekirdeği gibi gıdalar yoluyla alınan protein, yüksek molekül ağırlığına sahip, amino asitlerden oluşan organik bir bileşiktir. Protein tozları ise, peynir altı suyunun izole edilmesi, kazein ya da diğer bir deyişle süt proteini, soya proteini ve yumurta proteininden elde edilir.
Vücudun doğal dengesini bozuyor
Yalnızca profesyonel sporcular tarafından bir uzman gözetimi altında tüketilmesi gereken protein tozları, özellikle vücut geliştirme ile ilgilenen kişiler tarafından kas kütlesinin hızlı bir şekilde arttırılması için bilinçsizce tüketilen bir tür besin takviyesidir. Bazı spor eğitmenleri tarafından da tüketilmesi tavsiye edilen protein tozu, temelde sağlıklı olmayan, vücudun doğal dengesini bozan ve aşırı miktarda tüketildiğinde bazı sağlık problemlerine sebep olabilen bir üründür.
Kimler protein tozu kullanmalı?
Vitamin ve diğer besin takviyelerinin kullanımı ancak uzman bir hekim ya da diyetisyen tavsiyesi ile yapılmalıdır. Spor ve egzersize bağlı olarak artan vücut ihtiyacı her metabolizmada farklılık gösterir. Ancak profesyonel sporcuların dışında spor, egzersiz ve vücut geliştirme ile ilgilenenlerin düzenli ve yeterli miktarda beslenmesi, metabolizmanın tüm besin ihtiyaçlarını karşılar. Bu yüzden sıra dışı durumların dışında, profesyonel olarak spor yapmayanların protein tozu ya da diğer besin takviyelerini almaları önerilmez. Yalnızca profesyonel sporcular tarafından bir uzman eşliğinde, vücudun ihtiyacı olan protein miktarı belirlendikten sonra tüketilmesi önerilen protein tozu kullanımı bir diyet programı gibidir. Protein tozu faydaları arasında sayılan, kas yapısının ve kemiklerin güçlenmesi, yapılan egzersiz sonrasında kas onarımının desteklenmesi gibi işlevlerden ancak bu şekilde faydalanılabilir.
Protein tozunun zararı var mı?
Yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen bilgiler ışığında, protein tozu zararları şu şekilde sıralanabilir:
Kalp Hastalıkları: Protein tozu, vücutta protein miktarının birden artmasına neden olabildiğinden, kalbin yorulmasına, kalp büyümesine yol açar. Ürün içeriğinde yer alan yağ miktarına bağlı olarak diğer kardiyovasküler hastalıkların ortaya çıkmasında rol oynayabilir.