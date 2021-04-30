Protein tozları ne işe yarar protein tozu zararlı mı?

Kimler protein tozu kullanmalı?

Vitamin ve diğer besin takviyelerinin kullanımı ancak uzman bir hekim ya da diyetisyen tavsiyesi ile yapılmalıdır. Spor ve egzersize bağlı olarak artan vücut ihtiyacı her metabolizmada farklılık gösterir. Ancak profesyonel sporcuların dışında spor, egzersiz ve vücut geliştirme ile ilgilenenlerin düzenli ve yeterli miktarda beslenmesi, metabolizmanın tüm besin ihtiyaçlarını karşılar. Bu yüzden sıra dışı durumların dışında, profesyonel olarak spor yapmayanların protein tozu ya da diğer besin takviyelerini almaları önerilmez. Yalnızca profesyonel sporcular tarafından bir uzman eşliğinde, vücudun ihtiyacı olan protein miktarı belirlendikten sonra tüketilmesi önerilen protein tozu kullanımı bir diyet programı gibidir. Protein tozu faydaları arasında sayılan, kas yapısının ve kemiklerin güçlenmesi, yapılan egzersiz sonrasında kas onarımının desteklenmesi gibi işlevlerden ancak bu şekilde faydalanılabilir.