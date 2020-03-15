Promosyon ödemeleri başlıyor hangi emekli ne kadar alacak?

3 yıl boyunca kendi müşterisi yapmak için nakit ödeme, harcama söz verme karşılığında ilave ödeme, ücretsiz EFT, uygun faiz oranlarıyla kredi imkanı ve kredi kartı aidatı alınmaması gibi avantajlar sunuyor. Emeklilere 500 ila 2 bin 750 liraya varan nakit ya da ek promosyon ödeme avantajı sağlanıyor.

Peki hangi banka ne kadar promosyon verecek, şartlar neler?