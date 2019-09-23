Programda bir ilk yaşandı MasterChef izleyenleri şaşkına döndü

Tv8 ekranlarında yeni sezona hızlı bir giriş yapan MasterChef Türkiye yarışmasında her gün yeni bir olay yaşanmaya devam ediyor. Programın geçtiğimiz gün yayınlanan son bölümünde de ilginç bir an yaşandı ve ekran başındaki izleyiciler adeta şaştı kaldı.