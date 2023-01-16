Kar beklenirken aşırı sıcaklar geliyor! Uzmanlar: 'Montları yıkayın' sonrası fena olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 Ocak hava durumu raporunda kuvvetli yağmur ve kar yağışı uyarısı yaptı. Profesör Dr. Orhan Şen içinde bulunduğumuz haftayı değerlendirdi '30 yılın rekoru kırılabilir' dedi. Hava uzmanı Kerem Ökten neden 'montları yıkayın' dedi? İşte 16 Ocak'ta havanın güncel ayrıntıları ile birlikte havaların soğumaya başlayacağı tarih...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın ilk gününe dair hava detaylarını paylaştı. Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve birçok şehirde bugün kuvvetli yağmur bekleniyor. Sivas, Gümüşhane, Bayburt'ta ise 16 Ocak günü kar yağışı ihtimali var. Meteorolojinin uyarıları bu şekilde olurken hava profesörü Orhan Şen içinde bulunduğumuz haftayı değerlendirdi: İstanbul'da 30 yılın rekoru kırılabilir!
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Malatya’nın güney kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak bekleniyor.
Yağışlar, Doğu Anadolu’nun batısı ile Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.