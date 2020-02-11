Profesör Canan Karatay corona virüsü için reçete yazdı: Yoğurt, sirke, turşu...
ÇİN'de Aralık ayında ortaya çıkan ve ortalığı kasıp kavuran koronavirüse reçete yazan Prof. Dr. Canan Karatay, virüsten korunmak için gerekli besinleri açıkladı.
Yaptığı çıkışlarla tartışmaların odağından düşmeyen ünlü doktor Canan Karatay, dünyayı sarsan koronavirüs için reçete hazırladı. "Koronavirüsün diğer virüslerden farkı yok. Bağışıklık sisteminizi güçlendireceksiniz" diyen Prof.Dr. Canan Karatay virüsten korunmak için gerekli besinleri açıkladı. İşte Prof. Dr. Canan Karatay'ın koronovirüs reçetesi...
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsle ilgili konuşan Prof.Dr. Canan Karatay "Koronavirüs dediğimiz diğer virüslerden farkı yoktur, grip enfeksiyonudur. Bağışıklık sisteminizi güçlendireceksiniz" ifadesini kullandı.
"Bağışıklık sistemini güçlendirirseniz gribal enfeksiyon olmazsınız" diyen Karatay virüsten korunmanın yolunu şu şekilde açıkladı:
"Ev yoğurdu, ev sirkesi, ev turşusu, kristal kaya tuzu, bol lahana turşusu, lahana, brokoli, karnabahar ve turp yerseniz bağışıklık sisteminiz güçlenirse, gribal enfeksiyon olmazsınız. Çünkü biz virüslerle asırlardan beri vücudumuzda yaşıyoruz zaten."