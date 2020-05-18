Profesör 82 derecelik termal suya düştü! Olur böyle kazalar
DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, termal sularda yaşanan ısı değişikliklerini inceleyen Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Kumsar, 82 derecedeki suya düştü. Ayaklarında ikinci derecede yanıklar oluşan Kumsar, "Bilimsel çalışmalarda böyle kazalar olabilir" dedi.
DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, termal sularda yaşanan ısı değişikliklerini incelediği sırada beton zeminin çökmesi sonucu, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halil Kumsar, 82 derecedeki suya düştü ve ayaklarında ikinci derecede yanıklar oluştu. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Prof. Dr. Kumsar, "Bilimsel çalışmalarda bu tür kazalar olabiliyor. Önemli olan bu bilimsel çalışmaları devam ettirebilmek" dedi.
PAÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halil Kumsar, geçen cuma günü jeotermal sularda inceleme yapmak için Sarayköy ilçesindeki Tekke Mahallesi'ne gitti.
Prof. Dr. Kumsar, buradaki jeotermal suyun bulunduğu alanda üzerinde durduğu beton zeminin çökmesi sonucu sıcaklığı 82 derece olan suya düştü. Yanındakilerin yardımıyla sıcak sudan çıkarılan Prof. Dr. Kumsar, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ayaklarında ikinci derece yanıklar olduğu belirtilen ve tedavi altına alınan Kumsar'ın sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi. Hastanede tedavisi süren Kumsar'ın 2 gün sonra taburcu edileceği kaydedildi.