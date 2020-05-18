Profesör 82 derecelik termal suya düştü! Olur böyle kazalar

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, termal sularda yaşanan ısı değişikliklerini incelediği sırada beton zeminin çökmesi sonucu, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halil Kumsar, 82 derecedeki suya düştü ve ayaklarında ikinci derecede yanıklar oluştu. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Prof. Dr. Kumsar, "Bilimsel çalışmalarda bu tür kazalar olabiliyor. Önemli olan bu bilimsel çalışmaları devam ettirebilmek" dedi.